Stefan Arand jäi sprindisõitudes kaldale

Foto: Team Sharjah
Eesti veemotosportlane Stefan Arand teenis Zhengzhous toimuval F1 H2O etapil välja kolmanda stardikoha, kuid sprindis ta sõitma ei pääsenudki.

Arand läbis esimesed kaks kvalifikatsiooni kindlalt ja oli kolmandaks kvalifikatsiooniks sõitnud ennast kuue parema hulka. Vahetult teise kvalifikatsiooni lõpus aga ütles üles Arandi paadile värskelt paigaldatud uus aku.

Arand pukseeriti stardisilla juurde ja siis oli neil varus ainult loetud minutid, millega ära vahetada aku, et jõuda kolmandasse kvalifikatsiooni. Team Sharjah töö oli kiire ja rohelise lipu kerkides oli Arandi paat uuesti töötava mootoriga rajal.

Viimaseks kvalifikatsiooniks oli tuul langenud olematuks ja selle kasutas enda jaoks ära rootslane Jonas Andersson, kes sõitis välja ajasõitu kiireima tulemuse. Arand püsis pikalt teisena, kui napilt enne lõppu sõitis parema aja välja soomlane Alec Weckström. Eestlasele seega kolmas aeg.

"Saime viimaseks kvalifikatsiooniks peale ja lõpetasime kolmanda ajaga. Olime tulemusega väga rahul. Hakkasime sprinti ootama. Mehaanikud käisid paadiga vees testimaks, et kõik töötaks ja kõik oligi super," kirjeldas Arand.

"Enne sprindisõitu aeti paat telgi alt välja, maa peal käivitus mootor ilusti,aga kui vette tõsteti,
siis paadi mootor enam ei käivitunud. Mehaanikud nägid kõvasti vaeva ja üritasid mootorit tööle saada,aga ei midagi. Sinna lõppeski meie sprindisõit."

"prindist küll null punkti, aga positiivne on see, et saame startida põhisõitu kolmandalt kohalt ja tuleb kõik lootused sinna peale panna," nägi eestlane ka positiivset poolt.

Esimese sprindisõidu võitis kindlalt Jonas Andersson, teine oli Shaun Torrent USA-st ja kolmas Grant Trask Austraaliast. Teise sprindisõidu tegi põnevaks duell Weckströmi ja Arand meeskonnakaaslase kanadalase Rusty Wyatti vahel, kus lõpuks võttis võidu ikkagi soomlane. Kolmandale kohale tuli prantslane Peter Morin.

Põhisõit sõidetakse pühapäeva varahommikul Eesti aja järgi kell 4.50.

Toimetaja: Siim Boikov

