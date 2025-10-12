Konkurent põrkas vastu kuuenda koha saanud Arandit

Arand oli saanud kvalifikatsioonis kolmanda koha, aga Andersson kaotas vihmasajus esimese sirge lõpus paadi üle kontrolli ja põrkas vastu eestlase sõiduvahendit. Mõlemad küll jätkasid, aga pidid loovutama omajagu kohti.

Kui võistlusest oli möödas umbes kolmandik, oli mullu samas kohas avarii järel katkestanud Arand kerkinud kuuendaks ja survestas seejärel ka viiendal kohal sõitnud prantslast Peter Morini, kuid kohad ei vahetunud.

"Stardis sain hea lähte, aga tundub, et ei piisanud lõppkiirusest ja mind tõmmati karpi. Ei teagi kas olin eelmise aasta kogemusest olin liiga alalhoidlik ja oleks pidanud rohkem agressiivsem olema, aga vähemalt punktid on kodus, mis on parem kui eelmisel aastal," kommenteeris Arand.

"Eelmisel aastal läksime siit koju katkise paadi ja katkise minuga. Selles suhtes on lõpp hea, kõik hea. Tuleb teha korralik analüüs ja sellega edasi minna. Suur tänu Team Sharjah'le, kes nägi mu tehnikaga kõvasti vaeva terve nädalavahetuse!"

Võistluse võitis esimest korda soomlane Alec Weckström, kellele järgnesid ameeriklane Shaun Torrente ja kanadalane Rusty Wyatt.

Täpselt sama seis on ka MM-sarja üldarvestuses: Weckström juhib 66 punktiga, järgnevad Torrente 59 ja Wyatt 58 punktiga. Arand on 37 punktiga seitsmes.

Järgmine etapp sõidetakse novembri lõpus Saudi Araabias.