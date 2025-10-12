X!

Rannula ja Tass teenisid võidulisa, Riismaalt võidumängus veatu viskepäev

Korvpall
Matthias Tass
Matthias Tass Autor/allikas: Pawel Kolakowski
Korvpall

Eesti korvpallikoondise peatreeneri Heiko Rannula juhendatav Varssavi Legia teenis pühapäeval Poola kõrgliigas võidu, kui alistas võõrsil Toruni Twarde Pierniki 15 punktiga.

Legia tegi avaveerandi lõpus ja teise alguses suurepärase 27:5 spurdi ning läks 24 punktiga juhtima, võites poolaja 43:22. Teisel poolajal stsenaarium palju ei muutunud ja kuigi võõrustaja jõudis otsustaval veerandil korra 11 punkti kaugusele, vormistas Legia kindla 82:67 (24:13, 19:9, 23:21, 16:24) võidu.

Eesti koondise keskmängija Matthias Tass veetis platsil pea 22 minutit ning kogus selle ajaga kuus punkti (kahesed 2/5, vabavisked 2/2), seitse lauapalli ja kaks resultatiivset söötu. Legia liidriks oli 18 punkti visanud Michal Kolenda, endine Kalev/Cramo tagamees Ben Shungu lisas omalt poolt 17 silma. Toruni resultatiivseim oli samuti 18 silma visanud serblane Aleksandar Langovic, kes tegi 12 lauapalliga ka kaksikduubli.

Mullu Poola meistriks tulnud Legia on tänavust hooaega alustanud kahe järjestikuse võiduga, tuleval nädalal jätkatakse ka Meistrite liigas, kui külla sõidab kreeklaste Patrase Promitheas.

Eesti koondise ääremängija Joonas Riismaa ning tema koduklubi Tortona teenisid Itaalia kõrgliigas oma teise võidu, kui kodupubliku ees alistati Treviso 107:95 (24:29, 33:18, 28:26, 22:22). Riismaa pääses platsile 14 minutiks ning viskas selle ajaga 12 punkti (kahesed 1/1, kolmesed 2/2, vabavisked 4/4) ja haaras kolm lauapalli.

Janari Jõesaar ja Bosna Royal pidid Aadria liiga hooaja esimeses mängus kaotusega leppima, kui jäid võõrsil Mega Basketile alla tulemusega 88:106 (23:28, 30:28, 20:26, 15:24). Jõesaare panus oli tagasihoidlik: ääremängija kogus 13 minutiga kaks punkti, kolm lauda ja ühe resultatiivse söödu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

