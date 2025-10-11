X!

Las Vegas võitis suurepärase Wilsoni juhtimisel kolmanda WNBA meistritiitli

A'Ja Wilson (keskel) ja Las Vegas Aces said kolmanda WNBA meistritiitli
A'Ja Wilson (keskel) ja Las Vegas Aces said kolmanda WNBA meistritiitli
Las Vegas Acesi korvpallinaiskond teenis naiste NBA-s klubi ajaloo kolmanda meistritiitli, alistades Phoenix Mercury nelja järjestikuse võiduga.

Tänavune WNBA finaalseeria on möödunud tasavägiselt, aga nelja võiduni peetavas seerias esimesed kolm kohtumist võitnud Aces läks võõrsil toimunud neljandat mängu avaveerandi lõpuks üheksaga juhtima. Teisel veerandil paisus edu 19-punktiliseks ning kuigi Phoenix jõudis otsustaval veerandil veel kuue silma kaugusele, realiseeris Aces siiski 97:86 (30:21, 24:17, 22:24, 21:24) võidu ja WNBA meistritiitli.

1997. aastal asutatud ning 2018. aastal Vegasesse kolinud Aces on tulnud WNBA meistriks kolm korda, kõik viimase nelja aasta jooksul. Kõigis kolmes finaalseerias on parimaks mängijaks valitud keskmängija A'ja Wilson, kelle auhinnakapist leiab ka neli põhiturniiri kõige väärtuslikuma mängija auhinda. Kellelgi pole rohkem.

"Me võime rääkida Mount Rushmore'ist, aga tema seisab üksinda Everesti tipus," ütles Acesi peatreener Becky Hammon. "Teist temasugust ei ole."

29-aastane Wilson tegi tänavuses finaalseerias kolmes mängus kaksikduubli, otsustavas mängus jäi ta sellest ühe lauapalli kaugusele. Võõrsil mängitud kolmandas ja neljandas mängus skooris Wilson 34 ja 31 punkti, kolmandas mängus tabas ta vahetult enne lõpusireeni võiduviske.

Mullu poolfinaalis tulevase meistri New York Liberty vastu kaotanud Acesi hooaeg ei olnud kerge, naiskond oli augusti alguses võitnud 14 mängu ja kaotanud sama palju. "Me saime aru, et meil on riietusruumis piisavalt talenti, aga pidime üksteisse uskuma ja ise peeglisse vaatama. Seda me ka tegime," sõnas Wilson.

Nii oli: Las Vegas ei kaotanud alates 4. augustist põhiturniiril enam ühtki mängu ning 16-mänguline võiduseeria tõi neile läänekonverentsis teise koha. Play-off'is alistati Seattle Storm kaks-üks, siis Indiana Fever kolm-kaks ning esmakordselt WNBA ajaloos nelja võiduni peetud finaalseeria lõppeski nelja mänguga.

"Iga meistritiitli taga on erinev teekond. Me tahame alati siia jõuda, aga seda on tõesti nii keeruline teha," ütles Wilson. "Aga kui see raske töö vilja kannab ja sa saad seda tiitlit hoida, saad aru, kui eriline see on."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

