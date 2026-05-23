Viimasel perioodil kolm väravat visanud Vegas võitis võõrsil ka teise mängu

Avalanche asus kodujääl esimesel kolmandikul Ross Coltoni väravast juhtima, aga viimasel perioodil vastas Golden Knights koguni kolmega vähem kui kümne minuti sees – esmalt viigistas Jack Eichel ja siis viskas kaks väravat Ivan Barbašjov.

"Oleme kogu hooaja olnud väga hea kolmanda perioodi tiim," hindas Barbašjov.

Enne seda finaalseeriat polnud Avalanche sel hooajal kaotanud ühtegi mängu, kus nad on kahe perioodi järel juhtinud.

Golden Knights võitis seega mõlemad võõrsilmängud, nelja võiduni peetava seeria järgmised kaks kohtumist mängitakse Las Vegases. Viimane tiim, kes suutis konverentsi finaalseeria pärast esimeste kodumängude kaotamist võita, oli Detroit Red Wings, saades sellega hakkama 1945. aastal.

Viiendat hooaega NHL-is mängiv Golden Knights on varem korra konverentsi finaalseeria võitnud, kui enda teisel hooajal võideti Stanley karikavõistlused. Avalanche võitis viimati konverentsi finaali ja ka Stanley karika 2022. aastal.