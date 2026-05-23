X!

Viimasel perioodil kolm väravat visanud Vegas võitis võõrsil ka teise mängu

Jäähoki
Vegas Golden Knights väravat tähistamas
Vegas Golden Knights väravat tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jäähoki

Jäähoki Stanley karikavõistlustel asus Vegas Golden Knights läänekonverentsi finaali mängudega 2:0 juhtima, seeria teises mängus alistati Colorado Avalanche võõrsil 3:1.

Avalanche asus kodujääl esimesel kolmandikul Ross Coltoni väravast juhtima, aga viimasel perioodil vastas Golden Knights koguni kolmega vähem kui kümne minuti sees – esmalt viigistas Jack Eichel ja siis viskas kaks väravat Ivan Barbašjov.

"Oleme kogu hooaja olnud väga hea kolmanda perioodi tiim," hindas Barbašjov.

Enne seda finaalseeriat polnud Avalanche sel hooajal kaotanud ühtegi mängu, kus nad on kahe perioodi järel juhtinud.

Golden Knights võitis seega mõlemad võõrsilmängud, nelja võiduni peetava seeria järgmised kaks kohtumist mängitakse Las Vegases. Viimane tiim, kes suutis konverentsi finaalseeria pärast esimeste kodumängude kaotamist võita, oli Detroit Red Wings, saades sellega hakkama 1945. aastal.

Viiendat hooaega NHL-is mängiv Golden Knights on varem korra konverentsi finaalseeria võitnud, kui enda teisel hooajal võideti Stanley karikavõistlused. Avalanche võitis viimati konverentsi finaali ja ka Stanley karika 2022. aastal.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

jäähokiuudised

14:28

Viimasel perioodil kolm väravat visanud Vegas võitis võõrsil ka teise mängu

08:09

Soome jätkab MM-il kaotuseta, Rootsi võttis kindla võidu

22.05

Avakolmandikul hoogu sattunud Montreal Canadiens asus seeriat juhtima

21.05

Soome viskas MM-il Lätile seitse väravat, Kanada oli Norraga hädas

21.05

Vegas Golden Knights alustas lääne finaalseeriat võõrsilvõiduga

21.05

USA vajas Saksamaa alistamiseks karistusviskeid

20.05

Šveits viskas Austria puuri üheksa vastuseta litrit

20.05

Jäähoki MM. Slovakkia nägi kõvasti vaeva, Ungari sai suure võidu

19.05

Läti alistanud Austria jätkab MM-il puhaste paberitega

19.05

Stanley karikavõistlustel selgus viimane edasipääseja

19.05

Šveits jätkab kodust MM-i veatult

18.05

Soome viskas USA-le kuus väravat, Kanada maadles vana sõbra Taaniga

18.05

Läti jäähokikoondis avas MM-il võiduarve

17.05

Kaheksa väravat visanud Buffalo viis veerandfinaali otsustavasse mängu

17.05

Kanada hokikoondis jättis Itaalia MM-il kuivale, Soome teenis teise võidu

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

16:59

Hein: Arsenal kasvatas mind inimeseks, kel on võimalik oma unistusi täita

16:50

Saku Sporting tuli teist korda naiste karikavõitjaks Uuendatud

16:13

Raplamaa rattamaratoni võitsid Pajur ja Leinonen

15:43

Eesti Olümpiakomitee premeerib medali võitnud epeemeeskonna liikmeid

15:16

Priinits jõudis MK-etapil 16 parema sekka

13:54

Tiisaar ja Korotkov võitsid MK-etapil alagrupi, Hollas ja Remmelg kaotasid

13:27

Noor Eesti maadleja võitis U-15 EM-il pronksi

12:33

Karl Jakob Heinast saabki Werderi esiväravavaht

12:17

Markus Mölder alistas kolmandana asetatud egiptlase ja jõudis poolfinaali

11:43

TÄNA OTSE | Kes kroonitakse Tipneri karikavõitjaks?

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo