Vegas alustas Stanley karika finaalseeriat võiduga

Kohtumise algust domineeris Carolina. Kui Nikolaj Ehlers viis kodumeeskonna juhtima juba 25. sekundil. Taani ründaja lisas avaperioodi keskel veel ühe värava ning Carolina juhtis 2:0. Vegase kaitsja Shea Theodore vähendas enne esimese kolmandiku lõppu vahe üheväravaliseks. Ivan Barbašjov viigistas teise kolmandiku alguses seisu.

Seejärel viisid William Karlsson ja Brett Howden külalised kahel korral juhtima, kuid Carolina suutis seisu viigistada. Otsustava tabamuse viskas 3.24 enne normaalaja lõppu viskas Tomaš Hertl ja kindlustas Vegasele finaalseeria avakohtumises napi võidu.

Pärast kohtumist tunnistas Vegase võiduvärava löönud Hertl, et meeskond ei näidanud oma parimat mängu. "See on hea algus. Me juhime seeriat 1:0, kuid peame järgmises mängus targemalt mängima," tõdes Hertl.

Võitjate edukaim oli Theodore, kes sai kirja värava ja kaks resultatiivset söötu. Vegas Golden Knightsi väravavaht Carter Hart tegi 23 tõrjet.

Nelja võiduni peetava finaalseeria teine kohtumine toimub neljapäeval Rahleighs.