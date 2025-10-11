Eesti kaotas Itaaliale, aga Sappinen karistas Donnarumma eksimuse

Eesti jalgpallikoondis kaotas kodusel A. Le Coq Arenal maailmameistrivõistluste valikmängu Itaaliale 1:3. Kui esimesel poolajal surus Itaalia kõvasti ja sai kaks väravat, siis teine poolaeg pakkus tasavägisemat mängupilti.

Itaalia pääses juba neljandal minutil ohtlikult ründama ja Moise Kean karistas kohe ära, lüües palli tahanurka.

Enne pooltunni möödumist teenis Itaalia veel ka penalti, sest Märten Kuusk tegi karistusalas vea Mateo Reteguile. Järgnenud olukorras sai ägestunud Kuusk veel kollase kaardi. Eesti väravavaht Karl Jakob Hein aga tõrjus Retegui penalti.

38. minutil said itaallased aga oma tahtmise. Riccardo Orsolini sööt leidis Retegui, kes saatis palli väravasse.

63. minutil tuli pea aastase pausi järel rahvuskoondise eest väljakule kapten Karol Metsa, kes naases pikalt vigastuspausilt ja sai kirja oma 101. koondisemängu.

Kolmanda värava sai Itaalia 74. minutil, mil Leonard Spinazzola mängiti vasakul äärel vabaks, järgnes terav tsenderdus ja 20-aastane Francesco Pio Esposito toimetas palli puuri. Tegemist oli tema esimese tabamusega koondisesärgis.

Vaid mõni hetk hiljem tegi Gianluigi Donnarumma ootamatu eksimuse, pudistades juba püütud palli ja kohe jaol olnud Rauno Sappinen koksas selle puuri.

83. minutil debüteeris Eesti koondise eest Karel Mustmaa, kes vahetas välja Rocco Robert Sheina. 20-aastane Mustmaa kuulub igapäevaselt Thessaloniki PAOK-i duubelrivistusse, aga esindas varem Lissaboni Benfica noortevõistkondi.

Päeva esimeses sama alagrupi kohtumises oli Norra suurelt 5:0 üle Iisraelist (18. ov Anan Khalaili, 27., 63., 72. Erling Haaland, 28. ov Idan Nachmias).

Tabeliseis I-grupis: 1. Norra 18 punkti (6 mängust), 2. Itaalia 12 (5), 3. Iisrael 9 (6), 4. Eesti 3 (5), 5. Moldova 0 (5).

Enne mängu

Eesti on MM-valiksarjas suutnud seni viiest mängust võita ühe, kui võõrsil saadi jagu Moldovast, kellega mängitakse ühtlasi teisipäeval. Kuid laupäeval tuleb võõrustada neljal korral maailmameistriks ja kahel korral Euroopa meistriks tulnud Itaaliat.

Esimese omavahelise kohtumise võitis Itaalia kodus 5:0, kõik väravad sündisid pärast poolajapausi. "Nagu olen varasemalt öelnud, peame kindlasti olema paindlikud. Loomulikult, mis on minu nägemus, liiga kiiresti ei tasu rapsida. Aga tuleb olla paindlik ja kui kõik märgid näitavad, et on vaja midagi muuta, siis tuleb muuta," ütles Eesti koondise peatreener Jürgen Henn.

Itaalia peatreener Gennaro Gattuso pidi tegema sel nädalal koosseisus paar muudatust, kuid itaallased tulevad sellegipoolest A. Le Coq Arenale võimsa koosseisuga. Väravat turvab Manchester City mees Gianluigi Donnarumma, kaitseliin on Itaaliale omapäraselt sitke, keskväljal juhib mängu Sandro Tonali ning eestlased peavad kaitses hakkama saama dünaamiliste Moise Keani (Fiorentina) ja Mateo Reteguiga (Al-Qadisiya).

Itaalia alustas MM-valikturniiri aeglaselt, aga lõi septembrikuus Eestile ja Iisraelile viis väravat. I-grupis on kindlaks liidriks kõik viis mängu võitnud Norra, Itaalia ja Iisrael on üheksa punkti peal, aga itaallased peavad Eestis oma viienda mängu kui teised on kõik vähemalt viis mänginud.

"Tõsiasi on see, et me vajame punkte, sest Iisrael on kohe meie kõrval," ütles Itaalia juhendaja Gennaro Gattuso mängueelsel pressikonverentsil. "Me ei saa veel matemaatikat teha. Automaatselt me MM-finaalturniirile peale ei saa, seega ei saa tulega mängida. Kuni matemaatika on kindel, peame kõik välja teenima."

Karol Mets Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Eesti koondis saab Itaalia ja Moldova mängudeks kauaoodatud lisajõudu, sest kapten Karol Mets lõpetas hiljuti oma vigastuspausi ja on koondisesse kaasatud. Itaalia vastu ta siiski täismängu ilmselt teha ei saa. "Peame arvestama ikkagi natuke tema tagasitulekul teatud protokolliga. Arvan, et füüsiliselt tal selles mõttes piiranguid ei ole, et ta on mängu- ja trennivormis. Aga teatud piirangud tema tagasituleku protsessis või sammud, mida peame järgima, need siiski on," nentis peatreener Henn.

"On olnud tõesti pikk aeg ja raske aeg, aga heameel on tagasi olla ja terve olla. Mängida pole veel saanud, aga enesetunne on hea. Olen saanud kõvasti trenni teha, olen vabadel päevadel trennis käinud, olen peale trenni lisa teinud ja kõvasti vaeva näinud, et siin olla," ütles kapten. "Kümme kuud väljas, kohe põhis 90 minutit oleks liiga suur koormuse muutus. Proovime leida hea lahenduse nii koondisele kui mulle, kuidas siit edasi liikuda nii, et oleks kõigile kasulik."

Eesti koondise koosseisus toimus viimasel hetkel väravavahtide vahetus: nimelt sai Karl Andre Vallner treeningul vigastada ja teda asendab Henri Perk. Mängupäeva koosseisust jäävad eemale seekord Danil Kuraksin, Markus Poom ja 16-aastane Marten-Chris Paalberg.

11. oktoobril toimuva Eesti - Itaalia MM-valikmängu festivaliala A. Le Coq Arenal kõrval avatakse kell 19, A. Le Coq Arena väravad avatakse kell 19.45, koondised alustavad mängueelse soojendusega kell 21.00, hümnid kõlavad kell 21.35 ja kohtunik annab avavile kell 21.45.

Eesti koondise koosseis:

Väravavahid

1 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – SV Werder Bremen (GER) 41/0

12 Matvei Igonen (02.10.1996) – Degerfors IF (SWE) 17/0

22 Henri Perk (14.10.1999) – Nõmme Kalju FC 0/0

Kaitsjad

18 Karol Mets (16.05.1993) – FC St. Pauli (GER) 100/0

16 Joonas Tamm (02.02.1992) – Sepsi OSK (ROU) 67/4

23 Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – Bohemians 1905 (CZE) 44/1

13 Maksim Paskotši (19.01.2003) – KAA Gent (BEL) 38/1

2 Märten Kuusk (05.04.1996) – GKS Katowice (POL) 39/0

6 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 22/2

19 Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Tallinna FCI Levadia 14/0

3 Joseph Saliste (10.04.1995) – Paide Linnameeskond 9/0

Poolkaitsjad

4 Mattias Käit (29.06.1998) - FC Thun (SUI) 62/10

17 Martin Miller (25.09.1997) – Paide Linnameeskond 39/2

5 Rocco Robert Shein (14.07.2003) – Fredrikstad FK (NOR) 20/1

8 Markus Soomets (02.03.2000) – IK Start (NOR) 18/0

10 Kevor Palumets (21.11.2002) – Podbrezova Železiarne (SVK) 14/1

20 Martin Vetkal (21.02.2004) – FC Dordrecht (NED) 13/1

14 Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Köln (GER) 7/0

Ründajad

15 Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 59/13

21 Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – Ljubljana Olimpija (SVN) 16/2

7 Robi Saarma (20.05.2001) – FK Pardubice (CZE) 10/0

9 Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Panionios (GRE) 10/1

11 Karel Mustmaa (08.08.2005) – Thessaloniki PAOK (GRE) 0/0

Itaalia koondise koosseis:

Väravavahid

1 Gianluigi Donnarumma (25.02.1999) – Manchester City

12 Marco Carnesecchi (01.07.2000) – Atalanta

14 Guglielmo Vicario (07.10.1996) – Tottenham

Kaitsjad

21 Alessandro Bastoni (13.04.1999) – Milano Inter

6 Destiny Udogie (28.11.2002) – Tottenham

13 Riccardo Calafiori (19.05.2002) – Arsenal

20 Andrea Cambiaso (20.02.2000) – Juventus

22 Giovanni Di Lorenzo (04.08.1993) – Napoli

3 Federico Dimarco (10.11.1997) – Milano Inter

2 Matteo Gabbia (21.10.1999) – AC Milan

23 Gianluca Mancini (17.04.1996) – AS Roma

Poolkaitsjad

18 Nicolo Barella (07.02.1997) – Milano Inter

16 Bryan Cristante (03.03.1995) – AS Roma

17 Davide Frattesi (22.09.1999) – Milano Inter

5 Manuel Locatelli (08.01.1998) – Juventus

8 Sandro Tonali (08.05.2000) – Newcastle United

4 Leonardo Spinazzola (25.03.1993) – Napoli

Ründajad

19 Nicolo Cambiaghi (28.12.2000) – Bologna

15 Francesco Pio Esposito (28.06.2005) – Milano Inter

11 Moise Kean (28.02.2000) – Fiorentina

7 Riccardo Orsolini (24.01.1997) – Bologna

10 Giacomo Raspadori (18.02.2000) – Madridi Atletico

9 Mateo Retegui (29.04.1999) – Al-Qadsiah