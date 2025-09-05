Itaalia lõi MM-valikmängus teisel poolajal Eestile viis väravat

Eesti jalgpallikoondis hoidis reedel MM-valiksarjas võõrsil neljakordset maailmameistrit Itaaliat 45 minutit nullil, aga pidi teisel poolajal võrgust võtma viis palli ning kaotas 0:5.

Eesti kaitsjad ja väravavaht Karl Jakob Hein said Bergamos avapoolajal lühikese söödumänguga üsna korralikult hakkama ning see tõi ka üksikuid võimalusi: Rauno Sappinenil ei õnnestunud itaallaste karistusalas Patrik Kristali söötu korralikult maha võtta, järgnenud olukorras sai Märten Kuusk nurgalöögi järel palli ohtlikult peaga edasi lükata, aga kaitsjatel õnnestus pall klaarida.

Sellele vaatamata oli kontroll mängu üle selgelt võõrustajate käes. 12. minutil pidi Karl Jakob Hein tegema hea topelttõrje, kui pareeris esmalt Mattia Zaccagni löögi ning jäi siis ette Federico Dimarco jätkusooritusele, 35. minutil suunas Napoli ääreründaja Matteo Politano Dimarco täpse tsenderduse mõnelt meetrilt peaga üle värava, paar minutit hiljem saatis Moise Kean palli karistusalas üle värava.

Kõige ohtlikum võimalus avanes kodumeeskonnal avapoolaja lisaminutil, kui Reteugi sai Politano hea tsenderduse järel peaga löögile, aga Hein tõrjus latti. Eesti õnneks ei suutnud itaallased esimese 45 minuti jooksul oma võimalusi siiski ära kasutada ning esimene poolaeg lõppes väravateta viigiga. Itaalia tegi 17 pealelööki, Eestil statistikasse pealelööke kirja ei läinudki.

Neli minutit pärast teise poolaja algust pidi Hein kohe hea tõrjega sekkuma ning pareeris siis 54. minutil karistusalas otse õhust löögile pääsenud Tonali ürituse, aga oli 58. minutil võimetu, kui Retegui lükkas kannaga edasi rikošeti võtnud Dimarco tsenderduse ning Kean saatis palli peaga võrku.

Vaid minut hiljem jooksis Kean üle Märten Kuuse, aga keerutas siis karistusalas palli posti. Itaalia jätkas ründamist ning väravate otsimist ja sai teise kirja 69. minutil, kui Retegui pääses Eesti kaitsjate vahelt löögile; poolteist minutit hiljem lõi Raspadori peaga võõrustajad kolme väravaga juhtima.

Eesti parim võimalus avanes 73. minutil: Rauno Sappinen pääses 20 meetrilt löögile ning äsja Manchester Unitediga liitunud Gianluigi Donnarumma tõrjus madalalt oma vasaku posti kõrvalt, tagasipõrganud pallini jõudis esimesena Mihkel Ainsalu, ent tema puude ebaõnnestus.

Viimaste minutitega leidis Itaalia veel kaks tabamust: esmalt lükkas Retegui 89. minutil peaga väravasse Andrea Cambiaso täpse tsenderduse, kolm minutit hiljem riputas Raspadori nurgalöögi järel peaga karistusalla palli, mille koksas peaga võrku Interi keskkaitsja Alessandro Bastoni.

I-valikgrupis viis mängu pidanud Eestile oli see neljandaks kaotuseks, Itaalia teenis teise võidu ning jätkab kuue punktiga grupis kolmandal kohal. Võõrustajad tegid kogu kohtumise jooksul 40 pealelööki Eesti nelja vastu.

Enne mängu:

Neljakordne maailmameister Itaalia võõrustab Eesti rahvuskoondist Bergamos. Itaalia alustas valiksarja kaotusega Norrale, võites seejärel Moldovat. Eesti on võitnud neljast valikmängust ühe – Moldova vastu, kaotanud kahel korral Iisraelile, korra Norrale.

"Mänguliselt väga põnev ja hea mäng," ennustas Eesti koondise kaitsemängija Maksim Paskotši. "Sellised vastased ongi põhjus, miks me jalgpalli mängime."

Kohtumisele lisab põnevust asjaolu, et juunis nimetati Luciano Spalletti asemel Itaalia koondise peatreeneriks 2006. aasta maailmameister; Hispaania, Itaalia ja Prantsusmaa kõrgliigas, aga hiljuti Spliti Hajdukki juhendanud 47-aastane legend Gennaro Gattuso.

"See ettevalmistus on meie jaoks võib-olla natuke ebatraditsiooniline. Tänapäeva jalgpallis on infot nii palju, et tihtipeale on võimalik päris täpselt teatud asjadeks valmistuda," lausus Eesti koondise peatreener Jürgen Henn pressikonverentsil.

"Aga seekord on ettevalmistus olnud selles mõttes peavalu. Oleme vaadanud üle nii palju materjali, kui on võimalik varasematest klubidest, kus see treeneritetiim on töötanud, üritanud teha mingisuguseid järeldusi või isegi ennustusi, mida oodata."

Eesti koondisest jäid vigastuste tõttu eemale kapten Karol Mets ja Alex Matthias Tamm. Esmakordselt sai kutse rahvuskoondisesse koduliiga suurim väravakütt, Harju Laagri eest 12 väravat löönud Karel Eerme, kuid tema tänase mängu koosseisu ei kuulu.

Eesti ja Itaalia on varasemalt kohtunud seitsmel korral ning kõik mängud on lõppenud Itaalia võiduga. Kõige lähemal oli Eesti üllatusele 2010. aasta septembris, kui kodus asuti Sergei Zenjovi väravast 1:0 juhtima, kuid lõpuks võeti vastu 1:2 kaotus.

Mängu avavile kõlab Bergamos kell 21.45.

Eesti koondis mänguks Itaalia vastu:

Väravavahid

1 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – SV Werder Bremen (GER) 39/0

12 Matvei Igonen (02.10.1996) – Degerfors IF (SWE) 17/0

22 Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 4/0

Kaitsjad

16 Joonas Tamm (02.02.1992) – Sepsi OSK (ROU) 65/4

13 Maksim Paskotši (19.01.2003) – KAA Gent (BEL) 37/1

2 Märten Kuusk (05.04.1996) – GKS Katowice (POL) 37/0

6 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 21/2

18 Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Tallinna FCI Levadia 12/0

3 Joseph Saliste (10.04.1995) – Paide Linnameeskond 7/0

20 Edgar Tur (28.12.1996) – Tallinna FCI Levadia – 6/1

19 Tanel Tammik (14.06.2002) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Poolkaitsjad

4 Mattias Käit (29.06.1998) - FC Thun (SUI) 60/10

23 Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – Bohemians 1905 (CZE) 43/1

17 Martin Miller (25.09.1997) – Paide Linnameeskond 39/2

11 Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FCI Levadia 23/0

5 Rocco Robert Shein (14.07.2003) – Fredrikstad FK (NOR) 18/1

21 Markus Soomets (02.03.2000) – IK Start (NOR) 17/0

10 Kevor Palumets (21.11.2002) – Podbrezova Železiarne (SVK) 12/1

9 Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Panionios (GRE) 9/1

14 Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Köln (GER) 5/0

Ründajad

8 Henri Anier (17.12.1990) – Paide Linnameeskond 102/23

15 Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 57/13

7 Robi Saarma (20.05.2001) – FK Pardubice (CZE) 8/0

Peatreener: Jürgen Henn

Itaalia koondis mänguks Eesti vastu:

Väravavahid

1 Gianluigi Donnarumma (25.02.1999) – Manchester City 74/0

12 Alex Meret (22.03.1997) – Napoli 3/0

14 Guglielmo Vicario (07.10.1996) – Tottenham 4/0

Kaitsjad

21 Alessandro Bastoni (13.04.1999) – Milano Inter 37/2

2 Raoul Bellanova (17.05.2000) – Atalanta 5/0

13 Riccardo Calafiori (19.05.2002) – Arsenal 9/0

19 Andrea Cambiaso (20.02.2000) – Juventus 14/3

22 Giovanni Di Lorenzo (04.08.1993) – Napoli 48/5

3 Federico Dimarco (10.11.1997) – Milano Inter 30/3

4 Federico Gatti (24.06.1998) – Juventus 6/0

23 Gianluca Mancini (17.04.1996) – AS Roma 14/0

Poolkaitsjad

18 Nicolo Barella (07.02.1997) – Milano Inter 63/10

17 Riccardo Orsolini (24.01.1997) – Bologna 9/21

16 Davide Frattesi (22.09.1999) – Milano Inter 29/8

5 Manuel Locatelli (08.01.1998) – Juventus 30/3

6 Nicolo Rovella (04.12.2001) – Lazio 4/0

8 Sandro Tonali (08.05.2000) – Newcastle United 25/2

Ründajad

15 Francesco Pio Esposito (28.06.2005) – Milano Inter 0/0

11 Moise Kean (28.02.2000) – Fiorentina 21/7

7 Matteo Politano (03.08.1993) – Napoli 14/3

10 Giacomo Raspadori (18.02.2000) – Madridi Atletico 40/9

9 Mateo Retegui (29.04.1999) – Al-Qadsiah 20/6

20 Mattia Zaccagni (16.06.1995) – Lazio 10/1

Peatreener: Gennaro Gattuso