Itaalia poolkaitsja ERR-ile: väärisime Eestiga mängudest kuut punkti

Kui septembris sai omavahelises mängus esimest väravat oodata pea tund aega, siis korduskohtumises vaid viis minutit, kui taas lõi avavärava Moise Kean. 29. minutil teenis Itaalia penalti ning Mateo Retegui soovis palli saata alla paremasse nurka, kuid Karl Jakob Hein näitas klassi ja hoidis seljataguse puhtana. Paraku sai loetud minutid hiljem Retegui oma tahtmise ning Eesti pidi vaheajale suunduma 0:2 kaotusseisus. Esimesel poolajal jäid pealelöögid Itaalia kasuks 15:0, pallivaldamise protsent oli vastasele 72:28.

"Mul endal isegi ei olnud seda tunnet, see esimene poolaeg... nukker võib-olla sellepärast, et me ei suutnud palliga mängida nii palju, kui me tahtnuks," ütles Eesti peatreener Jürgen Henn ERR-ile. "Siis oli selge, et vastane saab survet natuke peal hoida, aga võimaluste poolest ma ise ei tundnud, et see oleks väljakannatamatu. Loomulikult nad nurgalööke ja mingeid kauglööke said, aga Karlil väga palju tõrjeid teha ei olnud. Saime teatava stabiilsuse, aga teiseks poolajaks muutsime ja see tõi ka natuke mängu muutusi."

Täpsemalt muutis Henn formatsiooni, kui teisel poolajal hakati mängima viiemehelise kaitseliiniga. Mängupilt mõnevõrra paranes, kuid 74. minutil lõi Itaalia eest oma esimese värava 20-aastane Francesco Pio Esposito.

Ligi 12 000 pealise publiku rõõmuks vormistas lõppskoori aga Eesti. Itaalia väravavahi Gianluigi Donnarumma eksimuse karistas ära Rauno Sappinen, kellest sai kolmas Eesti koondislane, kes löönud Itaaliale värava. "Teine poolaeg oli momente, kus pall püsis pikalt meie käes. Rünnakud olid loogilised ja hakkasime järjest rohkem mängu sisse saama," ütles Sappinen pärast mängu. "Värava üle kindlasti hea meel. Kõige tähtsam on, kuidas meil läheb meeskonnana, kahjuks ei saanud siit ei viiki ega võitu."

Jalgpalli MM-valikmäng Eesti - Itaalia Autor/allikas: Sergei Stepanov / ERR

Teisel poolajal saabus ka kauaoodatud hetk, kui pooleks tunniks pääses väljakule vigastuse tõttu viimati mullu novembris mängida saanud Karol Mets. "Päris raske koht, kus rääkida. Kerge ei olnud, ütleme nii. Aga sain hakkama," ütles kapten pärast mängu.

A-koondise debüüdi tegi esmakordselt nimekirja kuulunud 20-aastane ründaja Karel Mustmaa, kes sekkus mängu 83. minutil. Itaalia, kelle eesmärk on kindlustada I-grupis play-off'i viiv teine koht, jäi kahe mänguga Eesti vastu mõistagi rahule.

"Need olid kaks erinevat mängu. [Eesti] mängis Itaalias väga hästi. See oli meie jaoks raske mäng, eriti esimene poolaeg" ütles Itaalia poolkaitsja Sandro Tonali. "Korduskohtumises] oli teisiti, olime tugevad pärast väravat, pärast penaltit. Väärisime neist kohtumistest kuut punkti, kuna mängisime väga hästi ja näitasime kõrget taset."

Eesti läheb järgmisena vastamisi Moldovaga, keda õnnestus märtsis võõrsil 3:2 võita. Kohtumist kannavad teisipäeval algusega kell 18.45 üle ETV2 ja ERR-i spordiportaal.