X!

Eesti ja Itaalia MM-valikmängu piletid on välja müüdud

Jalgpalli Eesti koondis
Jalgpalli MM-valikmäng Eesti - Norra
Jalgpalli MM-valikmäng Eesti - Norra Autor/allikas: Sergei Stepanov / ERR
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti meeste jalgpallikoondis kohtub 11. oktoobril kodusel A. Le Coq Arenal MM-valikmängus neljakordse maailmameistri Itaaliaga. Kõik istekohad on juba välja müüdud, kuid sõltuvalt külalisfännide arvust võib uuel nädalal avaneda võimalus osta lisapääsmeid.

Eesti – Itaalia MM-valikmänguks oodatakse tribüünidele ligi 12 000 pealtvaatajat. Tegu on juba teise korraga, kui viimaste kuude jooksul on A. Le Coq Arenale oodata täismaja: juunis külastas matši Norraga üle 11 500 pealtvaataja, kirjutab EJL.

Sõltuvalt sellest, kui palju tuleb poolehoidjaid Itaaliast, võib Eesti inimestele vabaneda veel mõnisada piletit, kuid see selgub tuleva nädala esimeses pooles. Teatavasti on valiksarja mängudel korraldajal kohustus eraldada vastasfännidele kindel protsent staadioni mahutavusest ning kui vastased kõiki kohti ei täida, tekib korraldajal õigus neid koduturul müüa.

11. oktoobril toimuva Eesti - Itaalia MM-valikmängu festivaliala A. Le Coq Arenal kõrval avatakse kell 19, pakkudes tegevusi igas vanuses külastajatele. Varakult staadionile jõudmine tagab sujuvama pileti- ja turvakontrolli. A. Le Coq Arena väravad avatakse kell 19.45, koondised alustavad mängueelse soojendusega kell 21.00, hümnid kõlavad kell 21.35 ning kohtunik annab avavile kell 21.45.

Neljakordne maailmameister Itaalia külastas A. Le Coq Arenat viimati 2010. aastal, kui põnevas Euroopa meistrivõistluste valikmängus viis Sergei Zenjov Eesti avapoolajal 1:0 juhtima, aga kohtumiste võitsid napilt 2:1 külalised.

Pääsmed Eesti – Itaalia ning kolm päeva hiljem, 14. oktoobril toimuvale Eesti – Moldova MM-valikmängule on müügil Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel ja Piletilevis

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jalgpalliuudised

20:58

Eelmisel hooajal säranud Villa sai esimese võidu, Arsenal pääses napilt

19:56

Eesti ja Itaalia MM-valikmängu piletid on välja müüdud

19:08

Kalju alistas Flora ja avas tiitliheitluses taas Levadiale ukse Uuendatud

18:28

Andrejev: eile vaatasime Madridi derbit, täna tegime oma derbis hooaja parima mängu

16:55

VIDEO | Sünnipäevalaps Musolitini iluväravad aitasid Kaljul Florat võita

14:35

Yakovlev andis Kreekas kaks väravasöötu

10:47

Tšiili noored alustasid MM-i viimase hetke võiduga, kolm punkti ka Ukrainale

10:23

Atletico lõi Realile viis väravat ja katkestas linnarivaali ilusa seeria

27.09

Mets kuulus pika vigastuspausi järel esmakordselt koosseisu

27.09

Crystal Palace lõpetas üleminutite väravaga Liverpooli võiduseeria

27.09

Eesti U-19 jalgpallineiud alustasid Balti turniiri napi kaotusega

27.09

Paide Linnameeskond pidas Narvas lõpuni vastu, Vaprus alistas Harju Laagri

27.09

Neueriga särke vahetanud Hein: väike Karl sellistest asjadest unistaski

27.09

Eesti jalgpallineiud pidid teises mängus tunnistama võõrustajate paremust

27.09

West Ham vahetab peatreenerit Uuendatud

fotod

sport.err.ee värsked uudised

21:25

Parakergejõustiku MM-il New Delhis osalevad neli Eesti sportlast

20:32

Taaramäe jäi MM-i grupisõidus tulemuseta: raske päev, jalad olid happes

19:31

Soomer teenis Saksamaa meistrivõistlustelt pronksmedali

18:48

Paide-Türi rahvajooksu võitsid Tiidrek Nurme ja Liis-Grete Hussar

17:49

Pogacar kaitses soolosõiduga MM-tiitlit, lätlane jälle esikümnes

16:12

Võimas Alcaraz kordas oma võidurekordit ja pääses Tokyos poolfinaali

15:43

Võimas Itaalia kaitses võrkpallis MM-tiitlit

15:10

Liina Kesamaa võitis Leedus ultrajooksu

15:05

Eesti laskjad näitasid EK finaalis head täpsust

14:12

Anna Gret Asi koduklubi lasi vastasel visata vaid 35 punkti

13:42

Tiitlikaitsja Everest sai alguse šokist üle ja võitis Sädet

13:15

Sõudmise MM-i medalitabeli võitis Hiina, naiste ühepaadi kuld selgitati ülinapilt

12:46

Inglismaa ragbinaised krooniti rekordilise publiku ees maailmameistriteks

12:18

Ruben Volt oli TCR Europe sarja viimasel etapil võidukas

11:32

Eesti ameerika jalgpallur mängib kolmandat aastat järjest German Bowlis

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo