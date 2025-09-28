Eesti ja Itaalia MM-valikmängu piletid on välja müüdud

Eesti meeste jalgpallikoondis kohtub 11. oktoobril kodusel A. Le Coq Arenal MM-valikmängus neljakordse maailmameistri Itaaliaga. Kõik istekohad on juba välja müüdud, kuid sõltuvalt külalisfännide arvust võib uuel nädalal avaneda võimalus osta lisapääsmeid.

Eesti – Itaalia MM-valikmänguks oodatakse tribüünidele ligi 12 000 pealtvaatajat. Tegu on juba teise korraga, kui viimaste kuude jooksul on A. Le Coq Arenale oodata täismaja: juunis külastas matši Norraga üle 11 500 pealtvaataja, kirjutab EJL.

Sõltuvalt sellest, kui palju tuleb poolehoidjaid Itaaliast, võib Eesti inimestele vabaneda veel mõnisada piletit, kuid see selgub tuleva nädala esimeses pooles. Teatavasti on valiksarja mängudel korraldajal kohustus eraldada vastasfännidele kindel protsent staadioni mahutavusest ning kui vastased kõiki kohti ei täida, tekib korraldajal õigus neid koduturul müüa.

11. oktoobril toimuva Eesti - Itaalia MM-valikmängu festivaliala A. Le Coq Arenal kõrval avatakse kell 19, pakkudes tegevusi igas vanuses külastajatele. Varakult staadionile jõudmine tagab sujuvama pileti- ja turvakontrolli. A. Le Coq Arena väravad avatakse kell 19.45, koondised alustavad mängueelse soojendusega kell 21.00, hümnid kõlavad kell 21.35 ning kohtunik annab avavile kell 21.45.

Neljakordne maailmameister Itaalia külastas A. Le Coq Arenat viimati 2010. aastal, kui põnevas Euroopa meistrivõistluste valikmängus viis Sergei Zenjov Eesti avapoolajal 1:0 juhtima, aga kohtumiste võitsid napilt 2:1 külalised.

Pääsmed Eesti – Itaalia ning kolm päeva hiljem, 14. oktoobril toimuvale Eesti – Moldova MM-valikmängule on müügil Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel ja Piletilevis.