Mets enne aasta viimast kodumängu: peame maksimumi välja pigistama

Märtsis peetud samade meeskondade valikmängus Moldovas teenis Eesti 3:2 võidu, aga järgmises viies mängus on Eesti lahkunud väljakult võiduta, ainus viik saadi sõprusmängus Andorra vastu ja ise on löödud pärast Moldova alistamist veel vaid kaks väravat. Et teisipäeval lahkuda väljakult võidukalt, peab meeskond tegema sajaprotsendilise esituse.

"Peame olema väga intensiivsed, väljakul peab olema palju sädet ja tuld," tõdes koondise kapten Karol Mets. "Peame endast absoluutse maksimumi välja pigistama. Aasta viimane kodumäng, kindlasti tahame selle väärikalt ja kenasti lõpetada."

"Väga raske prognoosida, mis tuleb," sõnas peatreener Jürgen Henn. "Kaks meeskonda, kes tahavad väga võita. Usun, et oleme teinud eelmisest mängust õiged järeldused ja mingi pilt on vastasest ees olemas. Nagu Karol ütles: ootame, et koduseinad meid toetavad."

Et saada Moldova ees grupis neljas koht, piisab Eestil väga suure tõenäosusega ka viigist. Peatreener Henn ei sea seda aga isegi mitte miinimumeesmärgiks. "Iga treener ja meeskond peaks tahtma mängida alati nii hästi kui suudetakse, mitte vaadata, mida tabelikoht nõuab. Selles mõttes ei ole see koht, kus mõelda punkti peale. Keskendume sellele, et mängida oma võimete [laele] nii lähedal kui võimalik," kinnitas ta.

Karol Mets oli laupäeval Itaalia vastu väljakul pärast 11 kuu pikkust mängupausi. Tagasiside tuli ka tema klubi St. Pauli peatreenerilt Alexander Blessinilt. "Saatis sõnumi, et on minu üle uhke ja soovis mulle palju õnne tagasituleku puhul," sõnas koondise kapten.

Eesti ja Moldova MM-valikmängu otseülekanne algab teisipäeval kell 18.45 ETV2-s.