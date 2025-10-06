X!

Paalberg esimesest koondisekutsest: päris šokeeriv oli!

Eesti meeste jalgpallikoondis peab 11. oktoobril ja 14. oktoobril MM-valikmänge ning peatreener Jürgen Henn kaasas koosseisu ka kaks uut nime: 16-aastane Pärnu Vapruse ründaja Marten-Chris Paalberg ja suvel Kreeka tippklubiga liitunud 20-aastane Karel Mustmaa.

Sel hooajal koduses Premium liigas säranud Paalberg ütles, et esimene koondisekutse tuli šokina. "Algul tuli esialgne nimekiri ja see oli juba kõva asi. Aga päev enne avalikustamist helistas Henn ja sain teada, et olen lõplikus. Väga-väga tugev tunne," sõnas tänavu 20 mänguga 13 väravat ja kolm väravasöötu kogunud teismeline.

Kolmapäeval 17. sünnipäeva tähistav ründaja ütles, et ta pole staatiline ründaja ja lisaks resultatiivsusele tõi koondisekutse ka tema töö kaitses. Kui Paalberg peaks platsile saama, siis ta end tagasi ei hoia. "[Ootan] oma parimat mängu, ma siia mingit järeleandmist ei tule andma. Ma võin noor olla, aga teen endast maksimumi, et kõik tuleks suurepäraselt välja," ütles ta.

"Kui saaksin debüüdi, siis annan endast maksimumi. Tahaks värava ka lüüa, kui see oleks võimalik."

Eesti on pidanud 2026. aasta MM-i valiksarjas viis kohtumist ning I-grupis on alistatud Moldova, kuid teised mängud on lõppenud kaotusega. 11. oktoobril tuleb külla võimas Itaalia, kes lõi koduväljakul eestlastele teisel poolajal viis vastuseta väravat ja kolm päeva hiljem võõrustatakse A. Le Coq Arenal Moldovat, kes alistati 3:2.

"Kaitsetöös peab olema lõpuni fokusseeritud, iga üks peab andma endast maksimumi, et tulemus kätte saada. Kõik koos peame seda tööd nautima, siis tuleb ka teenitud tulemus," arvas Paalberg. "Muidugi on lootust! Mäng Norra vastu, punkt oli nii-nii lähedal, aga kahjuks Haaland näitas oma meistriklassi ja sealt see värav tuli. Kõik on võimalik."

Mõlemad MM-valikmängud on nähtavad ERR-i kanalitel.

