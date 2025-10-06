Itaalia koondis tegi koosseisus kaks muudatust

Laupäeval kutsuti vigastada saanud Mattia Zaccagni (Lazio) asemele 24-aastane Fiorentina ründaja Roberto Piccoli, kes teenis oma elu esimese A-koondise kutse. Esmaspäeva hommikul teatas Itaalia jalgpalliliit, et Matteo Politano (Napoli) asendati tema klubikaaslasest vasakkaitsja Leonardo Spinazzolaga, vahendab Soccernet.ee.

Zaccagni ja Politano kuulusid mõlemad septembrikuises 5:0 võidumatšis Eesti vastu Itaalia koondise põhikoosseisu. Zaccagnit tabas aga eelmise nädala lõpus reielähendaja-vigastus ning Politano vahetati eilses Serie A kohtumises Genoa vastu 50. minutil välja tagareietrauma tõttu.

Spinazzola tuli 2021. aastal Euroopa meistriks, aga polnud enne tänast alates 2023. aasta septembrist enam koondisekutset saanud.

Eesti võõrustab Itaaliat 11. oktoobril ja kolm päeva hiljem Moldovat, mõlemat mängu näeb ERR-i kanalitel.

Itaalia koondise koosseis MM-valikmängudeks Eesti ja Iisraeliga:

Väravavahid: Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Marco Carnesecchi (Atalanta), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Kaitsjad: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (AC Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Poolkaitsjad: Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle);

Ründajad: Nicolo Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Roberto Piccoli (Fiorentina).