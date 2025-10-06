X!

Itaalia koondis tegi koosseisus kaks muudatust

Jalgpall
Itaalia jalgpallikoondis
Itaalia jalgpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Sel laupäeval MM-valikturniiri raames Eestiga mängiva Itaalia koondise peatreener Gennaro Gattuso pidi tegema vigastuste tõttu koosseisus paaripäevase vahega kaks muudatust.

Laupäeval kutsuti vigastada saanud Mattia Zaccagni (Lazio) asemele 24-aastane Fiorentina ründaja Roberto Piccoli, kes teenis oma elu esimese A-koondise kutse. Esmaspäeva hommikul teatas Itaalia jalgpalliliit, et Matteo Politano (Napoli) asendati tema klubikaaslasest vasakkaitsja Leonardo Spinazzolaga, vahendab Soccernet.ee.

Zaccagni ja Politano kuulusid mõlemad septembrikuises 5:0 võidumatšis Eesti vastu Itaalia koondise põhikoosseisu. Zaccagnit tabas aga eelmise nädala lõpus reielähendaja-vigastus ning Politano vahetati eilses Serie A kohtumises Genoa vastu 50. minutil välja tagareietrauma tõttu.

Spinazzola tuli 2021. aastal Euroopa meistriks, aga polnud enne tänast alates 2023. aasta septembrist enam koondisekutset saanud.

Eesti võõrustab Itaaliat 11. oktoobril ja kolm päeva hiljem Moldovat, mõlemat mängu näeb ERR-i kanalitel.

Itaalia koondise koosseis MM-valikmängudeks Eesti ja Iisraeliga:

Väravavahid: Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Marco Carnesecchi (Atalanta), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Kaitsjad: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (AC Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Poolkaitsjad: Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle);

Ründajad: Nicolo Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Roberto Piccoli (Fiorentina).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

19:26

Itaalia koondis tegi koosseisus kaks muudatust

18:19

Mustmaa esimesest koondisekutsest: ei saa öelda, et ma ei ole seda oodanud

17:54

Paalberg esimesest koondisekutsest: päris šokeeriv oli!

17:33

Mets: tahame fännidele head emotsiooni pakkuda

15:02

Koduse saalijalgpalli hooaja esimese karika võitis Ravens

12:21

Verstaposti tähistanud Guardiola lubas Fergusoni ja Wengeri õhtusöögile viia

11:07

Napoli kasutas rivaalide viigi ära

09:40

Barcelona ja Atletico loovutasid Hispaanias punkte

05.10

Haaland tõi omadele kolm punkti juurde

05.10

Kalju alistas hilisest penaltist Vapruse

sport.err.ee uudised

21:35

Liis Lokk pälvis BMX-i EM-il pargisõidus 16. koha

21:04

VIDEO | Muurinen jätkas Partizani debüüdis sealt, kus EM-il pooleli jäi

20:32

Israel-Premier Techi tiim loobub riiginimest

19:59

Rovanperä: meil hakkab tiitliheitluses aeg otsa saama

19:26

Itaalia koondis tegi koosseisus kaks muudatust

18:48

Glinka pääses Prantsusmaal raske võiduga põhiturniirile

18:19

Mustmaa esimesest koondisekutsest: ei saa öelda, et ma ei ole seda oodanud

17:54

Paalberg esimesest koondisekutsest: päris šokeeriv oli!

17:33

Mets: tahame fännidele head emotsiooni pakkuda

16:57

Alev: tuleb hooaja algusest heas vormis olla, et kümne hulka sõita

16:27

Õed Kaasikud: mida olümpiale lähemal, seda teravam vorm võiks olla

15:56

Ametlik: Brett Nõmm liitus Saksamaa kõrgliigaklubiga

15:41

Marily Lass on esimest välishooaega hästi alustanud

15:02

Koduse saalijalgpalli hooaja esimese karika võitis Ravens

14:32

Jürgenson ja Virves mahtusid Horvaatias viie parema hulka

13:46

15-aastane Kobin debüteeris parakergejõustiku MM-il kõrge kohaga

13:18

Tipptennisistil sai jaks otsa: olen jõudnud murdepunkti

12:51

Eesti kurlingunaiskond tuli MK-etapil neljandaks

12:21

Verstaposti tähistanud Guardiola lubas Fergusoni ja Wengeri õhtusöögile viia

11:45

Serviti tegi Mistraga viigi, Viljandi pidi soomlaste paremust tunnistama

loetumad

05.10

Horse Show takistussõidu MK-etapi võitis üle kahe aasta Eesti ratsanik Uuendatud

05.10

Raieste vedas üleplatsimehena Murcia võiduni

05.10

Hyundai jätab tavatu lükke ilmselt siiski tegemata, vana auto jääb garaaži

05.10

Drelli tugev panus aitas Joventuti avavoorus võidule

04.10

Minister kinnitas: alaliit tahtis Thiami teistele hoiatuseks karistada

04.10

Ränkel: patt on kogu distantsi vedanud mehele pähe teha, aga sport käib koha peale

15:56

Ametlik: Brett Nõmm liitus Saksamaa kõrgliigaklubiga

09:08

Konontšuk loopis Euroliiga klubi vastu 19 punkti

05.10

Kalev/Cramo avas Eesti-Läti liigas võiduarve, Tartu seljatas Keila KK

05.10

Indrek Kelk: kui sul riigi toetust ei ole, siis oledki üksinda tormisel merel

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo