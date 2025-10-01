Karol Mets naaseb koondisesse, koosseisus ka potentsiaalsed debütandid

Ligi aastase pausi järel on koondises tagasi kapten Karol Mets. Viimati mängis kaitsja eelmise aasta 19. novembri kohtumises Slovakkia vastu, kus sai vigastada. Potentsiaalsete debütantidena on nimekirjas Karel Mustmaa ja Marten-Chris Paalberg.

11. oktoobril toimuva Eesti - Itaalia MM-valikmängu festivaliala A. Le Coq Arenal kõrval avatakse kell 19, pakkudes tegevusi igas vanuses külastajatele. Kuna mängu piletid on välja müüdud, siis tagab varakult staadionile jõudmine sujuvama pileti- ja turvakontrolli. A. Le Coq Arena väravad avatakse kell 19.45, koondised alustavad mängueelse soojendusega kell 21.00, hümnid kõlavad kell 21.35 ja kohtunik annab avavile kell 21.45.

Pääsmed 14. oktoobril toimuvale Eesti – Moldova MM-valikmängule on müügil Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel ja Piletilevis. EJL tuletab meelde, et pääsmete edasimüük (sh välisfännidele) või piletite kasutamine kommertseesmärkidel (sh loosimised vms) on ilma EJL-i nõusolekuta keelatud.

Mõlemat mängu näeb otseülekandes ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

Eesti koondise koosseis oktoobrikuu mängudeks

Väravavahid

Karl Jakob Hein (13.04.2002) – SV Werder Bremen (GER) 41/0

Matvei Igonen (02.10.1996) – Degerfors IF (SWE) 17/0

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 4/0

Kaitsjad

Karol Mets (16.05.1993) – FC St. Pauli (GER) 100/0

Joonas Tamm (02.02.1992) – Sepsi OSK (ROU) 67/4

Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – Bohemians 1905 (CZE) 44/1

Maksim Paskotši (19.01.2003) – KAA Gent (BEL) 38/1

Märten Kuusk (05.04.1996) – GKS Katowice (POL) 39/0

Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 22/2

Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Tallinna FCI Levadia 14/0

Joseph Saliste (10.04.1995) – Paide Linnameeskond 9/0

Poolkaitsjad

Mattias Käit (29.06.1998) - FC Thun (SUI) 62/10

Martin Miller (25.09.1997) – Paide Linnameeskond 39/2

Markus Poom (27.02.1999) – Tallinna FC Flora 31/0

Rocco Robert Shein (14.07.2003) – Fredrikstad FK (NOR) 20/1

Markus Soomets (02.03.2000) – IK Start (NOR) 18/0

Kevor Palumets (21.11.2002) – Podbrezova Železiarne (SVK) 14/1

Martin Vetkal (21.02.2004) – FC Dordrecht (NED) 13/1

Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Köln (GER) 7/0

Ründajad

Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 59/13

Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – Ljubljana Olimpija (SVN) 16/2

Robi Saarma (20.05.2001) – FK Pardubice (CZE) 10/0

Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Panionios (GRE) 10/1

Danil Kuraksin (04.04.2003) – Tallinna FC Flora 4/1

Karel Mustmaa (08.08.2005) – Thessaloniki PAOK (GRE) 0/0

Marten-Chris Paalberg (08.10.2008) – Pärnu JK Vaprus 0/0

Peatreener: Jürgen Henn