Eesti jalgpallikoondise teine kinnas taastub peapõrutusest

Jalgpall
Matvei Igonen
Matvei Igonen Autor/allikas: Priit Mürk / ERR
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise väravavaht Matvei Igonen sai loetud päevad enne koondise koosseisu avalikustamist tõsises mängulises kokkupõrkes peapõrutuse. Koondislane avaldas lootust, et on kohtumisteks Itaalia ja Moldovaga rivis.

Suvel Rootsi kõrgliigaklubi Degerforsiga liitunud Matvei Igonen on end uues paigas hästi käima saanud. Igonen on kõigis kümnes senises liigamängus kuulunud alustajate sekka, kuid viimati veidi varasemate lõpetajate sekka, vahendab Soccernet.ee.

Matšis Elfsborgiga sai Igonenile saatuslikuks 90+8. minuti olukord, kus värava ette söödetud pallile hüppas ta koos mitme kaasmängijaga. Eesti koondise puurilukk jõudis pallile esimesena, lõi selle rusikatega ära ning põrkas seejärel kokku kolmese mängijapundiga. 2:1 eduseisus sangarliku sekkumise teinud Igonen sai tõsises kokkupõrkes peapõrutuse ja vahetati välja.

"Ma mäletan seda olukorda küll, aga mingi nokaut seal oli. Arvan, et kõik on ikka okei ja midagi tõsist pole. Loodetavasti tulen koondisesse, jah," ütles väravavaht portaalile.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

