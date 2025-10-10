X!

Käit Itaalia mängu eel: olen enesekindel, et suudame parema esituse teha

Jalgpalli Eesti koondis
Foto: ERR
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti jalgpallikoondis jätkab MM-valikturniiri, võõrustades laupäeval Itaaliat. Eelmise kohtumise Bergamos võitis Itaalia 5:0.

Eesti on MM-valiksarjas suutnud seni viiest mängust võita ühe, kui võõrsil saadi jagu Moldovast, kellega kohtutakse jälle teisipäeval. Kuid enne veel tuleb taas mängida ka tugeva Itaaliaga.

"Saime hästi valmistuda Itaalia mänguks. Arvan, et oleme saanud väga palju rõhku panna väga paljudele asjadele, mis meil seal läks valesti. Ja ma ise olen küll enesekindel, et me homme suudame ikkagi parema esituse teha. Pluss veel kodus täismaja, kus oleks parem koht," arutles Eesti koondise poolkaitsja Mattias Käit mängueelsel pressikonverentsil.

Eelmises omavahelises kohtumises suutis Eesti oma värava puhtana hoida pea 60 minutit, kui Itaalia lõi kõik viis väravat teisel poolajal. Koondise peatreener Jürgen Henn sõnas, et ei välista ka viiese kaitseliini kasutamist, kuid kõige tähtsam on külma verd säilitada.

"Nagu olen varasemalt öelnud, peame kindlasti olema paindlikud. Loomulikult, mis on minu nägemus, liiga kiiresti ei tasu rapsida. Aga tuleb olla paindlik ja kui kõik märgid näitavad, et on vaja midagi  muuta, siis tuleb muuta," lausus Henn.

Pikalt vigastuspausilt naasnud Karol Metsa ilmselt Itaalia vastu 90 minutit mängimas ei näe. Viimati käis Mets väljakul mullu novembris.

"Peame arvestama ikkagi natuke tema tagasitulekul teatud protokolliga. Arvan, et füüsiliselt tal selles mõttes piiranguid ei ole, et ta on mängu- ja trennivormis. Aga teatud piirangud tema tagasituleku protsessis või sammud, mida peame järgima, need siiski on," nentis Henn.

"Kapten on tagasi koondise juures ja seda on igal võistkonnal vaja. Praegu nii platsil kui väljaspool platsi on ta meile väga suureks kasuks," ütles Käit. "Tema kogemus, tema nõuanded, mis ta annab, on igale mängijale suureks kasuks."

Ühtlasi on Henn väga rahul ka sellega, mida on viimaste päevade jooksul treeningutel näidanud võimalikud debütandid Marten-Chris Paalberg ja Karel Mustmaa.

"Väga hästi sobivad oma natuurilt ja isegi võib öelda – kvaliteedi mõttes. Meeskond on väga hästi nad omaks võtnud. Ei saa öelda, et otseselt nagu üllatus, sest olen neid jälginud. Aga ka füüsilises mõttes on nad täitsa tasemel, olen väga optimistlik nende osas," ütles Henn.

Otseülekanne Eesti-Itaalia kohtumisest algab laupäeval kell 21.30 ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis.

Toimetaja: Maarja Värv

