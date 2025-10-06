X!

Mustmaa esimesest koondisekutsest: ei saa öelda, et ma ei ole seda oodanud

Jalgpalli Eesti koondis
Foto: ERR
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti meeste jalgpallikoondis peab 11. oktoobril ja 14. oktoobril MM-valikmänge ning peatreener Jürgen Henn kaasas koosseisu ka kaks uut nime: 16-aastane Pärnu Vapruse ründaja Marten-Chris Paalberg ja suvel Kreeka tippklubiga liitunud 20-aastane Karel Mustmaa.

Neli aastat Benfica juures arenenud Mustmaa vahetas sel suvel klubi ning siirdus Kreekasse Thessaloniki PAOK-i juurde, kus mängib duubelmeeskonna eest.

"Olin uue klubi otsingutel suvel, poolteist kuud. Kui tead, et tahad ära minna ja ei ole uusi võimalusi veel tulnud, siis mõtled iga päev selle peale. Ma teadsin, et kindlasti mingi võimalus tuleb ja õnneks tuli," ütles noor ründaja ERR-ile.

Kuidas Kreeka ja Portugali liigade mängustiilid erinevad? "Mäng on väga kiire, siis tuleb ka palju vigu sisse. Iga väljak ei ole tippkvaliteediga, see mängib ka kindlasti suurt rolli. Kui on hea kvaliteediga väljak, siis mängupilt on teine. Väga füüsiline ja Portugaliga võrreldes on suur vahe sees, palliga mängida on kindlasti raskem ja mängijad agressiivsemad," vastas Mustmaa.

"Kui mängid duubli eest, siis kõige suuremaks motivatsiooniks on jõuda esindusse. Ma olen selline mängija, kes suudab mängida erinevaid positsioone – ründes, ründaja taga ja mõlemas ääres. See on minu jaoks suur pluss, praegu ma proovin keskenduda nendele mängudele, mis mul esiliigas on. Kui läheb hästi, äkki tulevikus olen seal."

Eesti on pidanud 2026. aasta MM-i valiksarjas viis kohtumist ning I-grupis on alistatud Moldova, kuid teised mängud on lõppenud kaotusega. 11. oktoobril tuleb külla võimas Itaalia, kes lõi koduväljakul eestlastele teisel poolajal viis vastuseta väravat ja kolm päeva hiljem võõrustatakse A. Le Coq Arenal Moldovat, kes alistati 3:2.

Mustmaa jaoks on tulevad mängud esimesed A-koondise eest. "Mingil määral tuli üllatusena, aga ma ei saa öelda, et ma ei ole seda oodanud. Kui oled U-21 mängija ja mängid välismaal, siis ootad seda. See oli väga hea uudis minule ja mu perele, mul on väga suur rõõm siin olla," ütles ta.

Mõlemad MM-valikmängud on nähtavad ERR-i kanalitel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jalgpalliuudised

18:19

Mustmaa esimesest koondisekutsest: ei saa öelda, et ma ei ole seda oodanud

17:54

Paalberg esimesest koondisekutsest: päris šokeeriv oli!

17:33

Mets: tahame fännidele head emotsiooni pakkuda

15:02

Koduse saalijalgpalli hooaja esimese karika võitis Ravens

12:21

Verstaposti tähistanud Guardiola lubas Fergusoni ja Wengeri õhtusöögile viia

11:07

Napoli kasutas rivaalide viigi ära

09:40

Barcelona ja Atletico loovutasid Hispaanias punkte

05.10

Haaland tõi omadele kolm punkti juurde

05.10

Kalju alistas hilisest penaltist Vapruse

05.10

Curro Torres: võitmine on meie jaoks kohustuslik

05.10

VIDEO | Levadia kurvastas Tammekat kolme väravaga

05.10

Kindla võidu võtnud Levadia püsib Flora kannul Uuendatud

05.10

Kane'il ja Bayernil on käsil unelmate algus

05.10

Käit aitas koduklubi Šveitsis liidriks

05.10

Werderi peatreener kinnitas: number üks on endiselt Backhaus

fotod

sport.err.ee värsked uudised

16:57

Alev: tuleb hooaja algusest heas vormis olla, et kümne hulka sõita

16:27

Õed Kaasikud: mida olümpiale lähemal, seda teravam vorm võiks olla

15:56

Ametlik: Brett Nõmm liitus Saksamaa kõrgliigaklubiga

15:41

Marily Lass on esimest välishooaega hästi alustanud

14:32

Jürgenson ja Virves mahtusid Horvaatias viie parema hulka

13:46

15-aastane Kobin debüteeris parakergejõustiku MM-il kõrge kohaga

13:18

Tipptennisistil sai jaks otsa: olen jõudnud murdepunkti

12:51

Eesti kurlingunaiskond tuli MK-etapil neljandaks

11:45

Serviti tegi Mistraga viigi, Viljandi pidi soomlaste paremust tunnistama

10:39

Anisimova teenis Hiinas hooaja teise suurvõidu

10:14

Selver x TalTech jäi Šiauliaile alla

09:56

Eesti koondis sai Rahvuste krossil 13. koha Uuendatud

09:08

Konontšuk loopis Euroliiga klubi vastu 19 punkti

08:05

Joonas Lember krooniti F-125 klassi maailmameistriks

05.10

Indrek Kelk: kui sul riigi toetust ei ole, siis oledki üksinda tormisel merel

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo