Mustmaa esimesest koondisekutsest: ei saa öelda, et ma ei ole seda oodanud

Neli aastat Benfica juures arenenud Mustmaa vahetas sel suvel klubi ning siirdus Kreekasse Thessaloniki PAOK-i juurde, kus mängib duubelmeeskonna eest.

"Olin uue klubi otsingutel suvel, poolteist kuud. Kui tead, et tahad ära minna ja ei ole uusi võimalusi veel tulnud, siis mõtled iga päev selle peale. Ma teadsin, et kindlasti mingi võimalus tuleb ja õnneks tuli," ütles noor ründaja ERR-ile.

Kuidas Kreeka ja Portugali liigade mängustiilid erinevad? "Mäng on väga kiire, siis tuleb ka palju vigu sisse. Iga väljak ei ole tippkvaliteediga, see mängib ka kindlasti suurt rolli. Kui on hea kvaliteediga väljak, siis mängupilt on teine. Väga füüsiline ja Portugaliga võrreldes on suur vahe sees, palliga mängida on kindlasti raskem ja mängijad agressiivsemad," vastas Mustmaa.

"Kui mängid duubli eest, siis kõige suuremaks motivatsiooniks on jõuda esindusse. Ma olen selline mängija, kes suudab mängida erinevaid positsioone – ründes, ründaja taga ja mõlemas ääres. See on minu jaoks suur pluss, praegu ma proovin keskenduda nendele mängudele, mis mul esiliigas on. Kui läheb hästi, äkki tulevikus olen seal."

Eesti on pidanud 2026. aasta MM-i valiksarjas viis kohtumist ning I-grupis on alistatud Moldova, kuid teised mängud on lõppenud kaotusega. 11. oktoobril tuleb külla võimas Itaalia, kes lõi koduväljakul eestlastele teisel poolajal viis vastuseta väravat ja kolm päeva hiljem võõrustatakse A. Le Coq Arenal Moldovat, kes alistati 3:2.

Mustmaa jaoks on tulevad mängud esimesed A-koondise eest. "Mingil määral tuli üllatusena, aga ma ei saa öelda, et ma ei ole seda oodanud. Kui oled U-21 mängija ja mängid välismaal, siis ootad seda. See oli väga hea uudis minule ja mu perele, mul on väga suur rõõm siin olla," ütles ta.

Mõlemad MM-valikmängud on nähtavad ERR-i kanalitel.