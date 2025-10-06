Mets: tahame fännidele head emotsiooni pakkuda

Eesti jalgpallikoondise kapten Karol Mets on lõpetanud oma pika ja raskevigastuspausi ning ütles ERR-ile, et tema mänguminutitele tulevates MM-valikmängudes pannakse tõenäoliselt piirang.

Eelmise aasta novembris põlve vigastanud Mets lõpetas 27. septembril ametlikult oma vigastuspausi, kuid pole St. Pauli eest veel ametlikult mänguaega saanud. Eelmisel nädalavahetusel kohtus St. Pauli Saksamaa kõrgliigas Bremeni Werderiga ja kuigi Mets oli koosseisus, siis ajaloolist kohtumist tema ja Karl Jakob Heina vahel väljakul siiski aset ei leidnud.

"Kahe otsaga asi," ütles Mets ERR-ile. "Ühtpidi tahad, et Karlil läheks hästi, aga teistpidi tahad ju Werderit võita. Üldpildis on mul tema üle hea meel, nullimäng ja võit. Meie ei teinud enda asju piisavalt hästi, et seda mängu võita või vähemalt viiki mängida, au ja kiitus neile."

Vähemalt Mets on tagasi ja täpselt Eesti koondise kodusteks MM-valikmängudeks Itaalia ja Moldovaga. Mis tunde see kaptenis tekitab? "On olnud tõesti pikk aeg ja raske aeg, aga heameel on tagasi olla ja terve olla. Mängida pole veel saanud, aga enesetunne on hea. Olen saanud kõvasti trenni teha, olen vabadel päevadel trennis käinud, olen peale trenni lisa teinud ja kõvasti vaeva näinud, et siin olla," vastas ta.

Kuivõrd ta pole saanud veel tipptasemel mängida, ütles Mets, et tõenäoliselt ta koondise eest kahes mängus 180 minutit platsil ei ole. "Peame olema realistlikud, kümme kuud vigastatud ja ilma mängupraktikata põhikoosseisus mängida oleks natuke liiga palju. Ma arvan, et pigem peame mõtlema mingi hulga minutite peale, et see üleminek ei oleks liiga järsk," selgitas kaitsja.

"Kümme kuud väljas, kohe põhis 90 minutit oleks liiga suur koormuse muutus. Proovime leida hea lahenduse nii koondisele kui mulle, kuidas siit edasi liikuda nii, et oleks kõigile kasulik."

Jalgpalli EM-valikmäng Eesti - Belgia Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Eesti on pidanud 2026. aasta MM-i valiksarjas viis kohtumist ning I-grupis on alistatud Moldova, kuid teised mängud on lõppenud kaotusega. 11. oktoobril tuleb külla võimas Itaalia, kes lõi koduväljakul eestlastele teisel poolajal viis vastuseta väravat ja kolm päeva hiljem võõrustatakse A. Le Coq Arenal Moldovat, kes alistati 3:2.

"Me ei saagi eeldada, et lähme Itaaliasse ja ei jää surve alla. Paratamatult tasemevahe on täna selline, kus Itaalia on favoriit," rääkis Mets. "Meie asi on lihtsalt, et isegi kui laseme selle värava lüüa, siis see ei lööks meid rütmist välja. Et tekitaks mingi doominoefekti, sellised asjad jalgpallis juhtuvad. Üks värav ei saa ega otsusta mängu täielikult."

"Peame rasketest hetkedest üle olema ja asjadest kinni pidama, mida kokku oleme leppinud. Üks värav ei tohiks seda muuta."

Eesti jalgpallikoondisel ei ole just kõige parem aeg olnud, aga Itaalia mänguks on rahvusstaadion välja müüdud ja Metsa sõnul on koondis selle eest tänulik. "Pean ausalt ütlema, et ma vaatan mänge ja teen endale järeldusi, aga kuna olen tegelenud nii palju iseendaga, et saada terveks, siis ei saa päris kõike endasse võtta. Kindlasti olen kursis, aga ma täielikult pole ise seda läbi elanud, kuna olen pidanud keskenduma iseendale," ütles ta.

"Loodan väga, et suudame rahvale seda emotsiooni pakkuda. Tahame seda teha ja tahame näidata fännidele, et oleme tänulikud, et nad laupäeva õhtul kell 21.45 tee staadionile leiavad. Me hindame seda väga," lisas Mets.

Mõlemad MM-valikmängud on nähtavad ERR-i kanalitel.