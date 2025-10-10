X!

Saaremaa rallil näitas avapäeval parimat kiirust Enok

Foto: Taneli Niinimäki/AKK
Autoralli Eesti meistrivõistluste viimast etappi, Saaremaa rallit alustas favoriidina Patrick Enok, kes võitis ka esimesed kaks kiiruskatset ja lõpetas avapäeva liidrikohal.

Eelmisel aastal said Patrick Enok ja Silver Simm esimest korda Saaremaal Rally2 autoga võisteldes teise koha ning teenisid tänavuseks ralliks esimese stardinumbri. Kui aasta tagasi kihutas Enok Saaremaa teedel Škodaga, siis nüüd istub ta Toyota roolis. Sama autoga võistles ta hiljuti edukalt Soome meistrivõistluste etapil.

Kui esimesel kiiruskatsel edestas Enok lähimat konkurenti vähem kui sekundiga, siis kolme katse järel on edu üheksasekundiline. Kolmanda katse võiduga tõusis üldarvestuses teiseks Urmo Aava (+9,07), lükates Joosep Ralf Nõgese kolmandaks (+9,94). Neljandaks kerkinud Egon Kaur kaotab 11,01 ja viiendal kohal olev Karl Martin Volver 12,93 sekundiga.

Kokku sõidetakse Saaremaa rallil kümme kiiruskatset.

Toimetaja: Maarja Värv

