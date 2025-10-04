X!

Eesti võrkpallikoondis kohtub EM-il ka Cretu juhendatava Serbiaga

Laupäeva hilisõhtul Itaalias Baris toimunud 2026. aasta võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri alagruppide loosimisel sai oma vastased ja mängupaiga teada ka Eesti rahvuskoondis.

Et iga korraldaja sai valida ühe vastase, sõidab Eesti meeste koondis Tamperesse, sest Soome alaliit valis eestlased oma alagruppi. Lisaks Soomele ja Eestile sattusid loosi tahtel C-alagruppi Serbia, Belgia, Holland ja Taani.

Tugevat Serbia koondist juhendab endine Eesti peatreener Gheorghe Cretu. Serblaste näol on tegemist 2000. aasta olümpiavõitjaga, alates 2011. aastast on võidetud kaks EM-kulda niing veel kahel korral saavutatud pronks. Ka Holland on ajalooliselt tugev meeskond: Atlanta olümpiavõitja võitis järgmisel aastal kodusel EM-il kulla ning on kahel viimasel turniiril saavutanud viienda koha.

2026. aasta meeste EM-finaalturniir toimub 9.-26. septembrini neljas riigis: Soomes (Tampere), Bulgaarias (Varna), Rumeenias (Cluj-Napoca) ning Itaalias (alagrupid Napolis, Milanos, Torinos ja Modenas). Play-off'id toimuvad Torinos ja Varnas ning poolfinaalid ja medalimängud peetakse Milanos.

EM-i piletid tulevad müügile 7. novembril. 

Meeste alagrupid:

A-alagrupp: Itaalia, Rootsi, Sloveenia, Tšehhi, Kreeka, Slovakkia

B-alagrupp: Bulgaaria, Põhja-Makedoonia, Poola, Ukraina, Portugal, Iisrael

C-alagrupp: Soome, Eesti, Serbia, Belgia, Holland, Taani

D-alagrupp: Rumeenia, Läti, Prantsusmaa, Saksamaa, Türgi, Šveits

Naiste EM toimub 21. augustist 6. septembrini Türgis (Istanbul), Tšehhis (Brno), Rootsis (Göteborg) ning Aserbaidžaanis (Bakuu). Eesti naiste koondis seekord EM-ile ei jõudnud.

Naiste alagrupid:

A-alagrupp: Türgi, Läti, Poola, Saksamaa, Sloveenia, Ungari

B-alagrupp: Tšehhi, Austria, Serbia, Ukraina, Bulgaaria, Kreeka

C-alagrupp: Aserbaidžaan, Portugal, Holland, Belgia, Rumeenia, Hispaania

D-alagrupp: Rootsi, Montenegro, Itaalia, Prantsusmaa, Slovakkia, Tšehhi

