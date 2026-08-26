Võrkpalli naiste EM-il domineerivad favoriidid, Lätil kolm kaotust

Eelmisel nädalal alguse saanud võrkpalli naiste Euroopa meistrivõistluste alagrupiturniir hakkab vaikselt lõpu poole jõudma ning võistkondadel on pidada veel üks-kaks kohtumist.

Suur osa koondiseid on juba kindlustanud pääsu kaheksandikfinaali, nende seas ka peamine favoriit Itaalia, kes pole kaotanud geimigi.

Göteborgis D-alagrupis mängiv Pariisi olümpiavõitja ja valitsev maailmameister on seni alistanud kuivalt nii Horvaatia, Montenegro, võõrustajad kui ka Slovakkia. Ees ootab veel mulluse MM-i veerandfinalist Prantsusmaa.

Samuti on vaid võidud kirjas mullusel MM-hõbedal ja tiitlikaitsjal Türgil. Koduses Istanbulis toimuvas A-alagrupis on alistatud Läti 3:0, Sloveenia 3:1 ja Ungari 3:0. Samuti on A-grupis seni kõik kohtumist võitnud Poola.

Läti koondis on aga kõik mängud kaotanud. Pärast kindlat allajäämist Türgi naiskonnale on lõunanaabritel tulnud tunnistada ka Saksamaa ja Poola 3:1 paremust. Ees ootavad veel mängud Sloveenia ja Ungariga, mis otsustavad võimaliku edasipääsemise.

C-alagrupis on seni kõik kolm kohtumist võitnud ning edasipääsu kindlustanud Holland, Belgia ja Aserbaidžaan. B-alagrupis on üksnes võite tunnistanud Serbia.

Võrkpalli naiste Euroopa meistrivõistlused kestavad 6. septembrini. Medalimängud peetakse üksnes Istanbulis.