Ilver sai Kalev/Cramo vastu lisamotivatsiooni dokfilmist

Korvpall
Foto: ERR
Korvpallimeeskond Tartu Ülikool Maks & Moorits täienes uueks hooajaks paari USA-st naasnud noore Eesti korvpalluriga, kes on näidanud ennast esimestes mängudes juba heast küljest. Markus Ilver andis kolmapäeval suure panuse võitu Kalev/Cramo vastu.

Kaks värsket täiendust alanud hooajaks on USA-st ülikoolist naasnud 23-aastased Markus Ilver ja Hannes Saar. 206-sentimeetrine Ilver viskas Eesti-Läti liiga põhiturniiri avamängus Kalev/Cramo vastu 18 minutiga 15 punkti ja hankis ka viis lauapalli.

"Tore on tagasi olla, aga ma ei mänginud väga palju. See enesekindlus on vaja tagasi saada ja eks ta mängudega tulebki vaikselt," lausus Ilver ERR-ile.

Millised need Ameerika-aastad olid ja mida nad sulle andsid? "Seal sai kõvasti trenni teha. Olin ikkagi kõrges ülikoolis ja seal see tase oli oli päris hea."

Kuus aastat USA-s, neist neli viimast Wisconsini ülikoolis mänginud Ilver tunnistab, et kohtumiseks Kalev/Cramoga lisas motivatsiooni kinokülastus ja Tartu klubist valminud dokumentaalsarja "Võidu nimel" viimase osa ühisvaatamine meeskonnaga - meenus kevadine finaalseeria kaotus Kalevile.

"Ütleme ausalt: eelmine nädal käisime seda dokfilmi vaatamas," sõnas ääremängija. "Seda oli päris valus vaadata, et kes seda kogesid eelmisel aastal. Tahtsime poistel tuju heaks teha ja Kalev/Cramo vastu hooaega võiduga alustada on päris hea."

Isa Priit Ilveri jälgedes korvpalli mängiv Markus loodab, et Tartu meeskond täidab eesmärgid, mis eelmisel hooajal jäid täitmata. "Mäng on veits rabe, proovime ikka veel üksteisega harjuda. Ega meil on siin olnud hooaja alguses ka pisivigastustega probleeme," sõnasta.

"Loodame, et need saab korda, aga muidu on on positiivne. Eestis on kokku tulnud päris kogenud treenerid ja mängijad. Robert Valge on siin pikalt Eestis olnud, Lips ja Paasoja. Uus tagamängija on ka. Kuusmaa proovis sel aastal midagi muuta ja võttis pika tagamängija - siiani on töötanud."

Tartu meeskonna hooaeg jätkub pühapäeval kodus Keila korvpalliklubi vastu.

Toimetaja: Siim Boikov

