Euroliiga president tegi tuleviku osas olulise avalduse

Euroliiga serblasest juht rääkis kodumaa taskuhäälingus Radar Forum, et lisaks nelja uue klubi liitumisele jaotatakse järgmisel hooajal 24 võistkonda kahte konverentsi.

"Euroliiga järgmised sammud on laienemine ja frantsiisid. Järgmisel hooajal laieneme 24 meeskonnale ning tekib kaks konverentsi. Me ei ole veel kindlaks teinud, milliste kriteeriumite alusel konverentsid moodustame," ütles Bodiroga.

Euroliiga tuumiku moodustavad 13 klubi, kes on osanikklubid ja alalised osalejad ehk kuuluvad sarja hooajast hooaega välja arvatud Moskva CSKA, kelle osalemise Euroliiga peatas 2022. aastal. Ülejäänud klubid pääsevad Euroliigasse kas läbi EuroCupi teenitud pääsme, mitme-aastaste litsentside või vabapääsme alusel.

Korvpalliportaal BasketNews kirjutas eelmisel nädalal, et tuumikklubide ring tõenäoliselt laieneb ning praeguse seisuga on liitumisele kõige lähemal Dubai, Valencia, Paris Basket ja Thessaloniki PAOK. "Meile on laekunud palju päringuid ja pakkumisi. Mõned meeskonnad tuleksid EuroCupist ja mõned väljaspoolt EuroCupi. Nad esitasid meile siduvaid pakkumisi ning soovivad tulevikus Euroliiga liikmeteks saada," märkis Bodiroga.

Eraldi tõi Bodiroga välja Serbia tipud Belgradi Partizani ja Belgradi Crvena Zvezda. "Euroliiga juhatuse silmis on mõlemad väga heas seisus. Eriti kui arvestada nende pühendumust ja võimalusi kõiki vajalikke nõudeid täita. Lihtsalt öeldes – näen neid Euroliiga pikaajaliste partneritena," sõnas Bodiroga.