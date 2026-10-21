Tallinnas toimuv võistlus toob rajale superkrossi superstaari

Tervisemurede tõttu jäävad novembri keskel toimuvast Supercross Tallinn võistlusest eemale eestlased Jan Jasper Kõiv ja Tanel Leok, sel aastal otsustas võistluse vahele jätta ka Gert Krestinov. Vääriliste asendajatena kutsuti osalema ameeriklane Mike Alessi, brasiillane Lucas Dunka ja Kaarel Tilk.

38-aastane Mike Alessi on üks oma põlvkonna tuntumaid Ameerika motokrossisõitjaid, kelle tugevuseks erakordselt head stardid, vahendab Msport.ee. USA-s hüüdnimega "Mr. Holeshot" tuntud võidusõitja on saavutanud maailma prestiižseimas AMA Pro Motocrossi 450 cm³ klassis 2007. ja 2012. aastal teise koha, võitnud 11 amatöörina üksteist rahvuslikku meistritiitlit ning profinagi mitu rahvuslikku tiitlit.

Brasiillane Lucas Dunka on Factory Kawasaki Brazil ametlik sõitja, kel ette näidata kaks oma riigi MX2 klassi motokrossi tiitlit ning kolm meistritiitlit Brazilian Arenacross sarjas. 2023. aasta Ladina-Ameerika superkrossi meister on kaasa löönud ka FIM World Supercross Championship (WSX) sarja etappidel.

Eestlaste rõõmuks liitus võistlejateriviga Kaarel Tilk, kes esindas kodumaad sel sügisel toimunud Rahvuste motokrossil (MXoN), kus saavutati märkimisväärne 12. koht.

Kokku tuleb 13. ja 14. novembril toimuval Supercross Tallinn võistlusel rajale 24 sportlast kolmeteistkümnest riigist. Põhisõitude vahel pääsevad rajale ka pitbike'id ning kõige nooremad osalejad – Särtsukad. Supercross Tallinn raames võisteldakse SX OPEN klassis, kus on kasutusel 250 cm³, 350 cm³ ja 450 cm³ mootorrattad. Võistlusjuhiks on Andres Krestinov, rajameistriks hollandlane Jarno Oldenijens. Traditsiooniliselt kuulub superkrossi juurde ka meelelahutus – lavale astuvad Cool D, DJ Robert Kõrvits ja motokaskadöörid Soomest. Publiku vahel loositakse välja auhindu, loosikupongi ostjate vahel mootorratas.

Ülevaate ajakavast ja osalejatest leiab võistluste kodulehelt www.supercross.ee.