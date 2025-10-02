X!

Hollas ja Remmelg alustavad Mehhiko MK-etappi põhiturniirilt

Rannavõrkpall
Heleene Hollas ja Liisa Remmelg
Heleene Hollas ja Liisa Remmelg Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Rannavõrkpall

Sel nädalal teevad Heleene Hollas ja Liisa Remmelg kaasa Mehhikos Veracruzis toimuval Challenge taseme MK-etapil, kus pääseti põhiturniirile.

Eesti esiduo alustas kvalifikatsioonist, ent pääses sealt ühtegi mängu pidamata põhitabelisse. Alagrupimängudega tehakse algust neljapäeval, Hollas – Remmelg kuuluvad G-alagruppi, vahendab volley.ee.

Avakohtumises on turniiril 23. paigutust omavate eestlannade vastaseks ameeriklannad Abby Van Winkle ja Deahna Kraft (10. asetus). Mäng algab Eesti aja järgi kell 19.

Lisaks kuuluvad alagruppi kaks Hollandi paari – Mila Konink – Floor Hogenhout (7. asetus) ning Katja Stam – Raisa Schoon (26. asetus) –, kes lähevad omavahel vastamisi. Seejärel kohtuvad avamängude võitjad ja kaotajad omavahel.

Toimetaja: Maarja Värv

