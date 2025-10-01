Võrkpalli karikasari algas Tallinna Ülikooli võiduga esiliigarivaali üle
Aadu Luukase karikavõistluste 1/16-finaalid algasid Tallinna Ülikooli 3:1 (25:18, 22:25, 25:15, 27:25) võiduga esiliigarivaali Advokaadibüroo Premium/Rae valla meeskonna üle.
Karikavõistlustel osutub võitjaks kaks võitu saanud võistkond või juhul, kui mõlemal võistkonnal on 1 võit ja 1 kaotus, siis mängu eest antavate suurema punktide arvuga võistkond. Mängu eest antavate punktide võrdsuse korral mängitakse kuldne geim (15 punktini).
Tallinna Ülikooli parim oli teisipäevases mängus 16 punktiga (+9) Sten Vahtras, Karl Maidle arvele kogunes 14 (-1) ning Karmo Stamm ja Deivid Armulik panustasid kumbki 10 punktiga (+4 ja +2). Rae valla vastuvõtt oli 59% ning rünnak 41%, blokist saadi 9 ja servilt 3 punkti (17 viga).
Teisipäevases kohtumises kerkis Advokaadibüroo Premium/Rae valla edukaimaks 11 punktiga (+2) Siim Tammearu, 9 punkti (+4) panustas Egon Vaiksaar ja 7 silma (+0) lisas Heiko Raaman. Võitjameeskonna vastuvõtt oli 51% ja rünnak 29%, blokist teeniti 10 punkti ja servil löödi 2 ässa ja eksiti 16 pallingul.
Järgmine mäng peetakse 11. oktoobril, mil kohtuvad Structura/Tartu vald ja Eesti Maaülikool/Embach.
1/16-finaalide paarid:
Advokaadibüroo Premium/Rae vald vs Tallinna Ülikool 0:1
Structura/Tartu vald vs Eesti Maaülikool/Embach
Audentes/Solarstone vs BMF/Rakvere Võrkpalliklubi
