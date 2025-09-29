X!

Raudla: Eesti versus Läti, kus me siis omadega oleme?

Korvpall
Foto: ERR
Korvpall

Teisipäeval tehakse algust korvpalli Eesti-Läti liiga hooajaga ning ETV spordisaate stuudiot külastas korvpallitreener ja -kommentaator Siim Raudla, kes usub, et Eesti klubid teevad tänavu parema hooaja.

"Alustuseks: aeg lendab! Kaheksas hooaeg järjepanu, kui saame lätlastega mõõtu võtta ja peame olema tänulikud, Läti on meile praegu taseme mõttes teenäitaja," ütles Raudla. "Meie klubidel on kuhu pärgida."

Eesti-Läti liigas mängib tänavu 14 meeskonda, seitse Eestist ja seitse Lätist. "Ma arvan, et enim kõneainet tekitabki võrdlusmoment, Eesti versus Läti. Kus me siis omadega oleme? Eelmisel hooajal pääses play-off'i, kaheksa hulka vaid kaks satsi. Usun, et sel hooajal saab see number olema suurem," ennustas Raudla.

"Julgen arvata, et sellist fopaad, mis eelmisel hooajal juhtus, sel hooajal ei kordu. Eesti klubid on enam-vähem oma taseme säilitanud, mõned on juurde pannud. Sama ei saa öelda kõikide Läti meeskondade kohta," jätkas ta. "Peaasjalikult Ogre ja Liepaja on tasemes allapoole tulnud, need kaks meeskonda olid eelmisel hooajal kaheksa hulgas. See võiks anda meile alust loota, et sel hooajal kolm ja võib-olla isegi neli Eesti klubi võiks väljalangemismängudele pääseda."

Suvel tegi Rapla korvpallikool otsuse, et tuleval hooajal ei mängita Eesti-Läti korvpalliliigas ega koduses meistriliigas. Raudla sõnul on see Eesti korvpalli jaoks suur kaotus, aga mängijad jagunesid teiste klubide vahel laiali. "Enamik klubid said täiendust ja usun, et kõik meeskonnad, vaadates praeguseid koosseise, on hooajaks päris hästi valmis," sõnas ekspert.

"Tiitlisoosikuid on rohkem kui tavaliselt, rohkem kui üks-kaks. Kõigil on omad mured," ütles Raudla. "Riia VEF läheb läbi aegade noorima koosseisuga seda hooaega mängima, Kalev/Cramot ei juhi enam kindlakäeline Heiko Rannula. Riia Zelli mängib esmakordselt eurosarja, see lööb ka nende puhul teataval määral kaarte sassi."

"Ei saa alahinnata Ventspilsi, Tartut, Valmierat ja miks mitte ka TalTechi ja Pärnut. Ülemine ots tundub olevat ühtlustunud ja meid ootab väga põnev, kaasahaarav ja tasavägine hooaeg!"

Teisipäeval peetakse ühisliigas kaks mängu ja Eesti klubidest mängib Keila KK võõrsil Riia VEF-iga. Kolmapäeval leiab aga Tondiraba spordikeskuses aset suurepärane vastasseis, kui BC Kalev/Cramo võõrustab Tartu Ülikool Maks & Mooritsat.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

29.09

Raudla: Eesti versus Läti, kus me siis omadega oleme?

29.09

Eesti-Läti korvpalliliigas pannakse teisipäeval taas pall mängu

29.09

Konontšuki koduklubi pidi Türgi kõrgliiga avamängus kaotusega leppima

29.09

NBA Euroopa projekt kogub hoogu: jalgpalliklubidel on hea võimalus laieneda

29.09

Gerd Kiili: uue suurhalli valmimine 2029. aastaks nõuab ühist rinnet

29.09

Kullamäe aitas Lietkabelise võiduni, Suuroru klubi kaotas superkarika finaali

28.09

Anna Gret Asi koduklubi lasi vastasel visata vaid 35 punkti

27.09

Suurorg aitas oma klubi teiste eestlaste üle võidule

26.09

Soome korvpalli tulevikutäht liituski Serbia tippklubiga

26.09

EM-il tähelennu teinud Soome korvpalliäss on Euroliiga klubide radaril

25.09

NBA-s üle 500 korra väljakul käinud ääremängija patustas keelatud ainetega

24.09

Pärnu alistus tšehhidele, Jõesaare klubi teenis suure võidu

24.09

Raieste ja Murcia jäid põhiturniiri ukse taha

24.09

Reinbok Europe Cupi kukkumisest: mingit murekohta küll ei ole

24.09

Eestlaste klubide duellis jäi peale Kullamäe oma

videod

sport.err.ee uudised

29.09

Rahvuste krossil pronksi võitnud Saar: puhtast prillist oli asi kaugel

29.09

Raudla: Eesti versus Läti, kus me siis omadega oleme?

29.09

Eesti-Läti korvpalliliigas pannakse teisipäeval taas pall mängu

29.09

ETV spordisaade, 29. september

29.09

VIDEO | Poolakas suusatas maailma kõrgeimast tipust alla

29.09

Konontšuki koduklubi pidi Türgi kõrgliiga avamängus kaotusega leppima

29.09

Riiber: pean vormi hoidma, et lapsed mööda ei paneks!

29.09

Mark Lajal lõpetas senise treeneriga koostöö

29.09

Leheste: ei saa välistada, et IPC võtab Vene sportlaste osas otsuse tagasi

29.09

NBA Euroopa projekt kogub hoogu: jalgpalliklubidel on hea võimalus laieneda

29.09

Eesti U-19 jalgpallineiud kaotasid Balti turniiril leedulannadele

29.09

Lewis Hamilton pidi kalli sõbraga hüvasti jätma

29.09

Tartu Linnamaraton tõotab tulla tihedas konkurentsis

29.09

Filippov saavutas parakergejõustiku MM-il kaugushüppes seitsmenda koha

29.09

Kolm matšpalli päästnud Pegula sai edasi, Swiatekil lihtne päev

loetumad

29.09

Eesti vutiklubid tahavad algatada UEFA maksete peatamise Vene klubidele

27.09

Kaljulaid: IPC otsus oli sügavalt pettumust valmistav

29.09

Tiit Karuksi kuukommentaar: maailma kergejõustik on Duplantise nägu

28.09

Kalju alistas Flora ja avas tiitliheitluses taas Levadiale ukse

28.09

Yamal tekitas minutiga võiduvärava ja Barcelona tõusis Realist mööda

29.09

Kullamäe aitas Lietkabelise võiduni, Suuroru klubi kaotas superkarika finaali

29.09

Ojamets: naisterahval on tippspordis olla tunduvalt raskem kui meesterahval

28.09

Võimas Itaalia kaitses võrkpallis MM-tiitlit

28.09

Pogacar kaitses soolosõiduga MM-tiitlit, lätlane jälle esikümnes

29.09

NBA Euroopa projekt kogub hoogu: jalgpalliklubidel on hea võimalus laieneda

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo