Raudla: Eesti versus Läti, kus me siis omadega oleme?

Teisipäeval tehakse algust korvpalli Eesti-Läti liiga hooajaga ning ETV spordisaate stuudiot külastas korvpallitreener ja -kommentaator Siim Raudla, kes usub, et Eesti klubid teevad tänavu parema hooaja.

"Alustuseks: aeg lendab! Kaheksas hooaeg järjepanu, kui saame lätlastega mõõtu võtta ja peame olema tänulikud, Läti on meile praegu taseme mõttes teenäitaja," ütles Raudla. "Meie klubidel on kuhu pärgida."

Eesti-Läti liigas mängib tänavu 14 meeskonda, seitse Eestist ja seitse Lätist. "Ma arvan, et enim kõneainet tekitabki võrdlusmoment, Eesti versus Läti. Kus me siis omadega oleme? Eelmisel hooajal pääses play-off'i, kaheksa hulka vaid kaks satsi. Usun, et sel hooajal saab see number olema suurem," ennustas Raudla.

"Julgen arvata, et sellist fopaad, mis eelmisel hooajal juhtus, sel hooajal ei kordu. Eesti klubid on enam-vähem oma taseme säilitanud, mõned on juurde pannud. Sama ei saa öelda kõikide Läti meeskondade kohta," jätkas ta. "Peaasjalikult Ogre ja Liepaja on tasemes allapoole tulnud, need kaks meeskonda olid eelmisel hooajal kaheksa hulgas. See võiks anda meile alust loota, et sel hooajal kolm ja võib-olla isegi neli Eesti klubi võiks väljalangemismängudele pääseda."

Suvel tegi Rapla korvpallikool otsuse, et tuleval hooajal ei mängita Eesti-Läti korvpalliliigas ega koduses meistriliigas. Raudla sõnul on see Eesti korvpalli jaoks suur kaotus, aga mängijad jagunesid teiste klubide vahel laiali. "Enamik klubid said täiendust ja usun, et kõik meeskonnad, vaadates praeguseid koosseise, on hooajaks päris hästi valmis," sõnas ekspert.

"Tiitlisoosikuid on rohkem kui tavaliselt, rohkem kui üks-kaks. Kõigil on omad mured," ütles Raudla. "Riia VEF läheb läbi aegade noorima koosseisuga seda hooaega mängima, Kalev/Cramot ei juhi enam kindlakäeline Heiko Rannula. Riia Zelli mängib esmakordselt eurosarja, see lööb ka nende puhul teataval määral kaarte sassi."

"Ei saa alahinnata Ventspilsi, Tartut, Valmierat ja miks mitte ka TalTechi ja Pärnut. Ülemine ots tundub olevat ühtlustunud ja meid ootab väga põnev, kaasahaarav ja tasavägine hooaeg!"

Teisipäeval peetakse ühisliigas kaks mängu ja Eesti klubidest mängib Keila KK võõrsil Riia VEF-iga. Kolmapäeval leiab aga Tondiraba spordikeskuses aset suurepärane vastasseis, kui BC Kalev/Cramo võõrustab Tartu Ülikool Maks & Mooritsat.