Eesti-Läti korvpalliliigas pannakse teisipäeval taas pall mängu

Eesti-Läti korvpalliliigas alustatakse teisipäeval kevadeni kestva põhiturniiriga. Võidumõtetega lähevad hooajale vastu mitme klubi peatreenerid, aga leitakse samuti, et meeskondade tase on ühtlustumas.

Algav Eesti-Läti korvpalliliiga toob platsile 14 võistkonda, seitse Eestist ja seitse Lätist. Kõik suuremad klubid näevad end medalimängus. Kalev/Cramo peatreener Indrek Reinbok leiab, et liiga pilt on siiski muutumas.

"Võistkonnad, kes Eesti liigas tulevad järgi, on väga suure ambitsiooniga ja teinud finantsiliselt sammu edasi. Ma näen, et komplekteerimisel on pandud huvitavamalt võistkondasid kokku. Eeldan, et sellel hooajal tulevad väga põnevad mängud ja võib-olla kõikumist skooride osas väga suurt ei ole," ütles Cramo peatreener ERR-ile.

Mullu Kalev/Cramo kõrval ainsa Eesti klubina ühisliigas play-off'i jõudnud Tartu Ülikool Maks & Mooritsa peatreener Aivar Kuusmaa tahab Eesti meistritiitlit. "Kindlasti favoriidiks jääb Kalev /ramo, aga tagant on ka Pärnu ja TalTech tulemas, ega nemadki ole nõrgad. Esmane eesmärk on Eesti liigas finaali jõuda ja seal lõpuks see ihaldatud kuld Tartusse tuua," sõnas Kuusmaa.

TalTech/Alexela on meeskonda tugevdanud mitmete Eesti palluritega. "Ma arvan, et see aasta on võistkonnas sügavust rohkem, proovime ja mängime sellise kümnemehelise või isegi 11-mehelise rotatsiooniga, mis eelmine aasta tasavägistes mängudes oli ikka keerulisem," ütles Varrak.

Suured võistkonnasisesed muutused läbi teinud Pärnu Transcom, kelle peatreener Kristjan Evart on võistkonnaga rahul. "Me mängime tulemuse peale korvpalli. Meie eesmärk on Eesti-Läti liigas jõuda play-off'i, Eesti liigas medalile ja ka FIBA Europe Cupi sarjas mängida alagrupi turniirile," ütles Evart.

Eesti-Läti liiga algab teisipäeval kahe mänguga, kolmapäeval kohtuvad Tallinnas Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool