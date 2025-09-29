X!

Eesti-Läti korvpalliliigas pannakse teisipäeval taas pall mängu

Korvpall
Foto: Ken Mürk/ERR
Korvpall

Eesti-Läti korvpalliliigas alustatakse teisipäeval kevadeni kestva põhiturniiriga. Võidumõtetega lähevad hooajale vastu mitme klubi peatreenerid, aga leitakse samuti, et meeskondade tase on ühtlustumas.

Algav Eesti-Läti korvpalliliiga toob platsile 14 võistkonda, seitse Eestist ja seitse Lätist. Kõik suuremad klubid näevad end medalimängus. Kalev/Cramo peatreener Indrek Reinbok leiab, et liiga pilt on siiski muutumas.

"Võistkonnad, kes Eesti liigas tulevad järgi, on väga suure ambitsiooniga ja teinud finantsiliselt sammu edasi. Ma näen, et komplekteerimisel on pandud huvitavamalt võistkondasid kokku. Eeldan, et sellel hooajal tulevad väga põnevad mängud ja võib-olla kõikumist skooride osas väga suurt ei ole," ütles Cramo peatreener ERR-ile.

Mullu Kalev/Cramo kõrval ainsa Eesti klubina ühisliigas play-off'i jõudnud Tartu Ülikool Maks & Mooritsa peatreener Aivar Kuusmaa tahab Eesti meistritiitlit. "Kindlasti favoriidiks jääb Kalev /ramo, aga tagant on ka Pärnu ja TalTech tulemas, ega nemadki ole nõrgad. Esmane eesmärk on Eesti liigas finaali jõuda ja seal lõpuks see ihaldatud kuld Tartusse tuua," sõnas Kuusmaa.

TalTech/Alexela on meeskonda tugevdanud mitmete Eesti palluritega. "Ma arvan, et see aasta on võistkonnas sügavust rohkem, proovime ja mängime sellise kümnemehelise või isegi 11-mehelise rotatsiooniga, mis eelmine aasta tasavägistes mängudes oli ikka keerulisem," ütles Varrak.

Suured võistkonnasisesed muutused läbi teinud Pärnu Transcom, kelle peatreener Kristjan Evart on võistkonnaga rahul. "Me mängime tulemuse peale korvpalli. Meie eesmärk on Eesti-Läti liigas jõuda play-off'i, Eesti liigas medalile ja ka FIBA Europe Cupi sarjas mängida alagrupi turniirile," ütles Evart.

Eesti-Läti liiga algab teisipäeval kahe mänguga, kolmapäeval kohtuvad Tallinnas Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

29.09

Raudla: Eesti versus Läti, kus me siis omadega oleme?

29.09

Eesti-Läti korvpalliliigas pannakse teisipäeval taas pall mängu

29.09

Konontšuki koduklubi pidi Türgi kõrgliiga avamängus kaotusega leppima

29.09

NBA Euroopa projekt kogub hoogu: jalgpalliklubidel on hea võimalus laieneda

29.09

Gerd Kiili: uue suurhalli valmimine 2029. aastaks nõuab ühist rinnet

29.09

Kullamäe aitas Lietkabelise võiduni, Suuroru klubi kaotas superkarika finaali

28.09

Anna Gret Asi koduklubi lasi vastasel visata vaid 35 punkti

27.09

Suurorg aitas oma klubi teiste eestlaste üle võidule

26.09

Soome korvpalli tulevikutäht liituski Serbia tippklubiga

26.09

EM-il tähelennu teinud Soome korvpalliäss on Euroliiga klubide radaril

25.09

NBA-s üle 500 korra väljakul käinud ääremängija patustas keelatud ainetega

24.09

Pärnu alistus tšehhidele, Jõesaare klubi teenis suure võidu

24.09

Raieste ja Murcia jäid põhiturniiri ukse taha

24.09

Reinbok Europe Cupi kukkumisest: mingit murekohta küll ei ole

24.09

Eestlaste klubide duellis jäi peale Kullamäe oma

videod

sport.err.ee uudised

29.09

Rahvuste krossil pronksi võitnud Saar: puhtast prillist oli asi kaugel

29.09

Raudla: Eesti versus Läti, kus me siis omadega oleme?

29.09

Eesti-Läti korvpalliliigas pannakse teisipäeval taas pall mängu

29.09

ETV spordisaade, 29. september

29.09

VIDEO | Poolakas suusatas maailma kõrgeimast tipust alla

29.09

Konontšuki koduklubi pidi Türgi kõrgliiga avamängus kaotusega leppima

29.09

Riiber: pean vormi hoidma, et lapsed mööda ei paneks!

29.09

Mark Lajal lõpetas senise treeneriga koostöö

29.09

Leheste: ei saa välistada, et IPC võtab Vene sportlaste osas otsuse tagasi

29.09

NBA Euroopa projekt kogub hoogu: jalgpalliklubidel on hea võimalus laieneda

29.09

Eesti U-19 jalgpallineiud kaotasid Balti turniiril leedulannadele

29.09

Lewis Hamilton pidi kalli sõbraga hüvasti jätma

29.09

Tartu Linnamaraton tõotab tulla tihedas konkurentsis

29.09

Filippov saavutas parakergejõustiku MM-il kaugushüppes seitsmenda koha

29.09

Kolm matšpalli päästnud Pegula sai edasi, Swiatekil lihtne päev

loetumad

29.09

Eesti vutiklubid tahavad algatada UEFA maksete peatamise Vene klubidele

27.09

Kaljulaid: IPC otsus oli sügavalt pettumust valmistav

29.09

Tiit Karuksi kuukommentaar: maailma kergejõustik on Duplantise nägu

28.09

Kalju alistas Flora ja avas tiitliheitluses taas Levadiale ukse

28.09

Yamal tekitas minutiga võiduvärava ja Barcelona tõusis Realist mööda

29.09

Kullamäe aitas Lietkabelise võiduni, Suuroru klubi kaotas superkarika finaali

29.09

Ojamets: naisterahval on tippspordis olla tunduvalt raskem kui meesterahval

28.09

Võimas Itaalia kaitses võrkpallis MM-tiitlit

28.09

Pogacar kaitses soolosõiduga MM-tiitlit, lätlane jälle esikümnes

29.09

NBA Euroopa projekt kogub hoogu: jalgpalliklubidel on hea võimalus laieneda

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo