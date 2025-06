Rapla korvpallikool loobus kohast Eesti-Läti liigas ja Eesti meistriliigas

Rapla korvpallikooli üldkogu otsustas, et klubi esindusmeeskond ei osale tuleval hooajal Eesti-Läti korvpalliliigas ega Eesti meistriliigas. Otsuse tingis eelkõige asjaolu, et meeskonnale ei õnnestunud leida uut nimisponsorit.

Senine klubi suurim ja pikaajaline toetaja Utilitas jätkab koostööd Rapla korvpallikooliga, kuid mitte enam nimisponsori mahus. Lisaks on kahel viimasel hooajal ka kohaliku omavalitsuse toetus meistriliiga võistkonnale olnud väiksem, mis on mõjutanud oluliselt klubi eelarvevõimalusi, teatas korvpallikool pressiteate vahendusel.

Klubile ei ole hetkel veel leitud uut tegevjuhti, mis on samuti takistanud vajalike struktuurimuudatuste elluviimist.

"Hetkel oleme sunnitud raske südamega tegema selle sammu tagasi ja meistriliigast loobuma. Loodame säilitada koostöö seniste partneritega ning komplekteerida meeskonna esiliiga tasemel, mis võimaldaks mängida meistritiitli nimel. Soovime, et kui aeg on taas küps, saame naasta kõrgeimasse liigasse veelgi tugevamana. Jätkame ka uue juhi otsinguid ning soov on tõsta ka meie esindusnaiskonna taset naiste meistriliigas," kommenteeris otsust Rapla korvpallikooli juhatuse liige Avo Ambur.

Rapla esindusmeeskond on osalenud Eesti kõrgeimas korvpalliliigas kokku 15 hooaega. Kuigi üks hooaeg katkestati Covidi tõttu, on klubi tulnud medalile seitsmel korral: kuus korda võideti pronks ja ühe korra hõbemedal.