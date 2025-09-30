X!

Kregor Hermet jääb avamängust eemale: jalg on veel liiga habras ja hell

Korvpall
Foto: Kuvatõmmis/ERR
Korvpall

Eesti korvpalli kahe tugevaima meeskonna BC Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool Maks & Mooritsa uue hooaja esimene duell toimub kolmapäeval Tallinnas Tondiraba hallis. Kalevlased peavad Eesti-Läti liiga avamängus hakkama saama Kregor Hermetita, kes taastub jalavigastusest.

Hermet ei saanud teisipäeval kaasa teha pallitrenni, sest ta vigastas nädal tagasi Bulgaarias peetud Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiril parema jala hüppeliigest.

"Tegin täna korralikult trenni, aga jõusaalis. Sõitsin rattaga. Eks see eelmisel nädalal saadud vigastus on ravimisjärgus. Võtame samm-sammult, üks päev korraga. Liiga ennatlikult ei taha veel kontakt-trenni teha, kartuses, et süvendan vigastust või pikendan taastumisperioodi," selgitas Hermet ERR-ile.

"Mängugraafikut ei saa ju valida ja eks vigastused käivad spordi juurde. Ega head aega ei ole, millal vigane olla, aga teen omalt poolt ja ka meie füsiod teevad kõik selleks, et taastumine läheks võimalikult ruttu ja saaksin platsile appi minna."

Millal on Hermet mänguvalmis? "Ma niimoodi ei oska lubada. Siis kui paistetuse saab alla. Mingil määral sain rohelise tule, et saan läbi valu hakata esimesi asju tegema. Kui saab paistetuse alla, siis võib juba vaadata, kuidas jalg kannab. Praegu on jalg veel liiga habras ja hell. Ei taha liiga palju ärritada."

Eesti-Läti liigast rääkides märkis Hermet, et võrreldes varasemate aastatega on tase ühtlasem. "Lähen ambitsioonikalt peale ja ütlen, et võtta annab kõike. Usun, et kõik on laual ja saadaval, aga samas midagi lihtsat ei tule. Esimese kümne satsi peale vaadates saaks öelda, et tase on läinud ühtlasemaks. Käärid ei ole erinevate meeskondade vahel enam nii suured, sest eelarved on ühtlustunud. See lisab liiga üldisele tasemele juurde, sest mängud on huvitavamad. Samas usun, et oleme suutelised mängima liiga võidu peale. Meil on tummine sats."

Tondirabas pannakse pall mängu kell 19.00.

Vaata ka ETV spordisaate lugu:

Toimetaja: Henrik Laever

Kregor Hermet jääb avamängust eemale: jalg on veel liiga habras ja hell

Kregor Hermet jääb avamängust eemale: jalg on veel liiga habras ja hell

