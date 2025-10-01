X!

Tartu Ülikool avas Eesti-Läti liiga hooaja magusa võiduga Kalev/Cramo üle

Korvpall
BC Kalev/Cramo - Tartu Ülikool Maks & Moorits
BC Kalev/Cramo - Tartu Ülikool Maks & Moorits Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Korvpall

Eesti-Läti korvpalliliiga hooaja esimeses Eesti klubide vastasseisus oli Tartu Ülikool Maks & Moorits Tallinnas ligi 1500 pealtvaataja ees 80:68 üle valitsevast Eesti meistrist BC Kalev/Cramost.

Rabedalt möödunud mängus oli külalismeeskond Tartu kevadise EMV finaalseeria kordusvaatuses esimesed seitse ja pool minutit viie punkti peal, aga lubas siis ise avaveerandi viimase nelja minutiga Kalev/Cramol visata ühe punkti ning esimene periood lõppes võõrustajate 15:12 võiduga.

Veel 5.13 enne teise veerandaja lõppu oli Tartu 18:25 kaotusseisus, siis saadi ühtäkki oma rünnak tööle ning avapoolaeg lõpetati 25:6 vahespurdiga. Kolmandal perioodil jõudis Kalev/Cramo nelja punkti kaugusele, aga Karl-Johan Lipsu ja Robert Valge korvide järel suurenes vahe jälle enam kui kümnele punktile.

Tartu Ülikool juhtis neljanda veerandaja alguses ka 15 punktiga, vahe kahanes kaheksale, aga mitte enamale ning tartlased teenisid põhiturniiri avamängus 12-punktilise võidu.

Kalev/Cramo viskas mööda oma esimesed 15 kaugviset, lõpuks saadi läbi korvirõnga 29 kaugviskest 4. Üldse oli kodumeeskonna viskeprotsent 31 (24/77), Tartul 41 (28/68).

Võitjate resultatiivseim oli neli kaugviset tabanud Robert Valge 18 punktiga, Karl-Johan Lips lisas 17 ja Markus Ilver 15 punkti. Malcolm Bernard toetas Tartut 11 punkti, 7 lauapalli ja 7 korvisööduga. Hugo Toom viskas Kalev/Cramo kasuks 19 punkti.

Toimetaja: Anders Nõmm

