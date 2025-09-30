Martin Dorbek: siht on ikkagi Eesti-Läti liiga võitmine

Kalev/Cramo särgis 14. hooaega alustanud Dorbek sai Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiril vigastada, kuid on kolmapäevaseks lahinguks mänguvalmis. "Kerge pisivigastus oli, aga nüüd on kõik korras ja olen valmis homseks lahinguks. Mul oli seljaga väike probleem," rääkis kalevlaste kapten ERR-ile.

Viimati olid Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool Maks & Moorits vastamisi 31. mail just Tondiraba hallis, kui Kalev tuli 15. korda Eesti meistriks. "Hooaja avamäng on natukene teistsugune kui finaalseeria. Hooaja alguses on kõvasti kompamist ning kõiki kaarte mängu ei panda. Ootan ikkagi samasugust lahingut nagu eelmise hooaja lõpus. Mehed on näljas ja seda on näha."

Maikuus oli Eesti meistrivõistluste finaalseeria otsustavat viiendat mängu Tondirabas vaatamas üle 4500 pealtvaataja. Kui suur võiks publiku huvi olla kolmapäeval?

"Eelmise hooaja lõpp oli minu karjääri jooksul üks huvitavamaid. Kogu see rahva melu ja kõik muu. Sooviks, et see ka sel aastal jätkuks. Ma ei oska öelda, kui palju pileteid on müüdud, aga võib-olla on mingi indikaator see, kui palju sõpru ja tuttavaid on mulle otse kirjutanud. Huvi on suur ja loodan, et homme tuleb kui mitte täismaja, siis vähemalt eelmise aasta avamängu publikuarv saab ületatud."

Eelmisel hooajal sai Kalev/Cramo Eesti-Läti liigas kaela pronksi. Sel hooajal soovitakse Dorbeku sõnul liiga võita. "Siht on ikkagi kõige kõrgemale. Raske öelda midagi muud. Eks vaatame mäng-mängult, mida on meil vaja muuta. Kaks uut välismängijat on ka, kes on Euroopas esmakordselt. Neil on kindlasti esimestel kuudel kohanemisega raskusi, aga eks see vanemate mängijate roll ole, et tutvustada neile, kuidas siin asjad käivad. Hooaja siht on ikkagi Eesti-Läti liiga võitmine, Eesti meistritiitel ja siis eurosarjas tahaks kindlasti 16 või 8 sekka jõuda. Näen, et selles võistkonnas on sisu."

Tondirabas pannakse pall mängu kell 19.00.

