Paide-Türi rahvajooksu võitsid Tiidrek Nurme ja Liis-Grete Hussar

Pühapäeval toimus Järvamaal 43. korda Viking Window Paide-Türi rahvajooks. 13,6 km põhidistantsil võitis meestest esikoha Tiidrek Nurme ajaga 40.31 ning naistest Liis-Grete Arro ajaga 47.09.

Nurmele järgnenud Deniss Šalkauskas ületas finišijoone ajaga 40.39, kolmanda koha pälvis Karel Hussar ajaga 41.13. Nurme jäi võistlusega väga rahule. "Esiteks sain teada, mis seisus ma olen pärast Tokyo MM-maratoni. Teiseks, jooksin oma teise aja selle raja peal ja kolmandaks, ma sain väga tugeva konkurentsi, kelle järel sai joosta lausa 10 kilomeetrit. Väga hea positiivne kogemus," rõõmustas Nurme.

Nurme võitis Paide-Türi rahvajooksu viiendat korda, mis tähendab, et ta on nüüd samal pulgal Vjatšeslav Košeleviga. Nurme rääkis, et teda toob rahvajooksule ikka ja jälle tagasi ajalugu. "See võistlus läheb ju kaugele-kaugele 80ndatesse, aastaid väärtustanud ka tippjooksjate kohaletulekut ja eks ikka aastate inertsist olen siia tulnud, harjunud tulema. Alati hea atmosfäär," sõnas Nurme. 

Nurme planeerib kahe nädala pärast minna Bukaresti maratonile. "Kasutan ära Tokyo MM-i eelse ettevalmistuse, et veel üks maraton kokku panna," sõnas ta. 

Naistest esikoha võitnud Liis-Grete Hussar jäi samuti väga enda sooritusega rahule.  "Täna oli ülimõnus ilm, kuidagi kilomeetrid läksid hullult kiiresti. Ma ei salli väga neid pikki sirgeid, aga täna vaatasin, et kilomeetripost jälle ja jälle, tõesti ülimõnus oli täna. Täiega nautisin," kommenteeris võistluse kulgu Hussar. 

Naiste võitja järgmine sportlik eesmärk on juba järgmisel nädalavahetusel, kui ta jookseb Tartu Linnamaratonil üheksa-aastase vahe järel maratoni. "Nagu ma siin juba eelnevalt kommentaatorile mainisin, siis teeme ära, lõpetame selle hooaja maratoniga ehk siis teen selle kuningliku distantsi ka ära. Kuna viimane maraton oli aastal 2016, on selline tunne, nagu jookseks esimest korda. Põnev, natukene kardan, aga vaatame," sõnas Hussar. 

Naistest pälvis teise koha Helen Bell (49.48) ning kolmanda koha Minna Kelk (50.51).  Rahvajooksule eelnes teist korda toimunud Paide-Türi rahvakõnd koos Hannes Hermakülaga, mis oli erinev tavapärastest kõnnidistantsidest, sest kogu teekonna jooksul suhtles ning arutles ta sporditeemadel. 13,6 km distantsi jooksul räägiti nii Eesti Olümpiakomitee asepresident Gerd Kanteriga kui ka näiteks näitleja Raivo. E Tammega. Rahvakõnnil oli osalejaid 89. 

Lisaks 43. Viking Window Paide-Türi rahvajooksule toimusid Türil ka lastejooksud, kus osales kokku ligi 600 last. Nädalavahetuse kõige osavõtjaterohkem oli viiekilomeetrine New Balance Türi linnajooks, kus oli võistlejaid ligi 1000. 5 km distantsil oli meestest kiireim Julius Muriuki Wahome ajaga 15:03, teine Johannes Laur (15:43) ning kolmas Enari Tõnström (16:16). Naiste esikolmik jagunes järgnevalt: Külli Sizask (17:40), Marit Tarm (18:00) ning Hanka Mühlberg (18:21).  

