Paide-Türi rahvajooksul püüavad võitu nii Nurme, Hussar kui Ränkel

Sel nädalavahetusel toimub 43. Viking Window Paide-Türi rahvajooks, mis on Rimi Eesti linnajooksude sarja eelviimaseks etapiks. Sündmusele eelregistreerus ligi 3000 osalejat.

Rahvajooksu nädalavahetus saab avapaugu laupäeval Paides, kui toimuvad Paide lastejooksud, Paide Südame Sörk: hoogu annab Utilitas (2,5 km) ning õhtu lõpetab tasuta Stefani kontsert Paide E-Piima Spordihallis.

Pühapäeval toimuvad Türil lastejooksud ning 5-kilomeetrine New Balance Türi linnajooks. Paidest antakse start 13,6 kilomeetrisele Paide-Türi rahvakõnnile ning 43. Viking Window Paide-Türi rahvajooksule.

Paide-Türi rahvakõndi veab teleajakirjanik Hannes Hermaküla ning temaga liituvad teekonnal näiteks Eesti Olümpiakomitee asepresident Gerd Kanter, näitleja Raivo E. Tamm, Marathon100 portaali looja Janek Oblikas ning endine triatleet ning praegune IRONMAN Tallinna peakorraldaja Ain-Alar Juhanson.

5-kilomeetrisel New Balance Türi linnajooksul on naistest stardis Tallinna maratonil (42,2 km) parima eestlannana lõpetanud Külli Sizask ning talvel Eesti U-18 vanuseklassi lühirajarekordi 3000 m jooksus püstitanud Hanka Mühlberg. Meestest on kohal möödunud aastal teise koha võitnud Johannes Laur (00:15:32) ning kolmandaks tulnud Enari Tõnström (00:15:41).

13,6-kilomeetrisele Viking Window Paide-Türi rahvajooksule on tulemas rajarekordi omanik Tiidrek Nurme ning möödunud aastal kolmanda koha saanud Karel Hussar (41.26). Stradinimekirjast leiab ka jooksja Olavi Allase, endise laskesuusataja Raido Ränkeli ning möödunud aastal 5-kilomeetrise New Balance Türi linnajooksu võitnud Deniss Šalkauskase.

Naistest lähevad esikohta püüdma möödunud aasta võitja Liis-Grete Hussar (47.08) ning teise koha saanud Helen Bell (48.12). Viking Paide-Türi rahvajooksu rajarekordid kuuluvad aastast 2022 Tiidrek Nurmele (40.09) ning lätlanna Agate Caunele (45.01).

PROGRAMM 2025:

27. september

10.00-16.00 – Korilus- ja liikumisfestival Paides

14.30-19.30 Stardimaterjalide väljastamine ja kohapeal registreerumine (Paide E-Piim spordihall)

15.30 Paide ajavõtuga lastejooksud

16.20 Paide ajavõtuta lastejooksud

17.00-17.15 Paide lastejooksude autasustamine

19.30 Paide Südame Sörk hoogu annab Utilitas (2.5 km)

20.10 Auhinnaloos

20.30 Viking Window Paide-Türi rahvajooksu avakontsert (Paide E-Piim spordihall) ESINEB: Stefan band

28. september

9.00 avatud võistluskeskus Türi linnastaadionil

10.30 avatud võistluskeskus Paide E-Piim spordihallis ja Pärnu tänaval

10.30 Türi ajavõtuta lastejooksud

11.10 Türi ajavõtuga lastejooksud

12.00 Paide-Türi rahvakõnd Hannes Hermakülaga (13.6 km)

12.15 Türi lastejooksude autasustamine (Türi linnastaadion)

13.00 New Balance Türi linnajooks (5 km)

13.45 New Balance Türi linnajooksu autasustamine (Türi linnastaadion)

14.00 Viking Window Paide-Türi rahvajooks (13.6 km)

16.00 Viking Window Paide-Türi rahvajooksu autasustamine (Türi linnastaadion)