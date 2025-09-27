Võrkpalliekspert Nõmmistu: Eesti koondis ei jääks MM-il häbisse

Tiitlikaitsja Itaalia teenis poolfinaalis Poola üle kolm-null võidu ning Bulgaaria alistas Tšehhi neljas geimis. Kui itaallaste hiiglaslikus auhinnakapis on neli MM-tiitlit, siis Bulgaaria mängib pühapäeval koondise ajaloo esimeses tiitlivõistluste finaalis.

"Olen ise Itaalia pooldaja ja usun nende tugevusse, aga see muinasjutt, mida Bulgaaria kirjutab, on uskumatu. Kaks suurt liidrit noorele eale vaatamata (vennad Simeon ja Aleksandar Nikolov - toim) ja kui võistkonnas on üks enesekindlamaid ja domineerivamaid mängijaid sidemängija, siis seda on lõbus vaadata," ütles võrkpallikommentaator Taavi Nõmmistu. "Vanem vend, [21-aastane Aleksandar] Nikolov on selgelt selle turniiri kõige võimsam rünnakumees."

Nõmmistu ütles, et tänavuse turniiri märksõnaks on olnud üllatused. "Juba alagrupifaasist alates oleme näinud väga palju üllatusi. Kui vaatame viimast kaheksast võistkonda, siis eelmise MM-iga võrreldes on samu võistkondi kolm: Itaalia, Poola ja USA," ütles ekspert. "Ülejäänud viis on tublid keskmikud siiani olnud, aga tõestasid, et asjad on muutunud ja Euroopa keskmikud on maailma tipule lähemale tulnud. Tulev EM saab olema kõrge tasemega."

Üllatusterohke on see turniiri tõesti olnud, sest näiteks Brasiilia, Saksamaa ja Prantsusmaa jäid toppama alagruppi. "Ma ei taha ühe turniiri pealt öelda, et võrkpalli maailmakord on täielikult muutunud, aga see näitab, et Euroopa keskmikud suudavad maailma tippudega mängida ja see pole enam juhuslik," ütles Nõmmistu. "Turniiri jooksul ei olnud üks või kaks üllatust, ei saa päris juhuslik olla."

ERR püüdis pärast Balti liiga hooaja avamängu kinni ka Tartu Bigbanki nurgaründaja Martti Juhkami, kes ütles samuti, et keskmine tase on tõusnud. "Tšehhi nelja hulka jõudmine on suur üllatus. Neil loos oli võib-olla õnnelik, aga nad pidid oma suured võidud ikka võtma. Brasiilia läks ikkagi nende alagrupist koju, päris niisama nelja hulka ei saanud," rääkis Juhkami, kes ennustas Itaalia võitu.

Tarmo Tiisler ja Taavi Nõmmistu Autor/allikas: ERR

Siiski, nelja parema hulka jõudsid nii Bulgaaria kui Tšehhi, kes ei ole kuigi võõrad ka Eesti koondise jälgijatele. "Need on need riigid, kellega oleme viimase kümne aasta jooksul sama teed käinud, aga mingi hetk jäime maha. Üks põhjus on kindlasti see, et need riigid on grammi võrra Eestist eespool, nad saavad tihedamalt selliseid mänge. Meie saame EM-il neid häid mänge suure pinge all," arvas Nõmmistu.

"Võtame näiteks Hollandi, kellega ka mingi aeg võrdselt mängisime – piisas üks kord Maailmaliigasse sisse saada ja püsisid seal tükk aega, olid pidevalt selles ringis sees," lisas ekspert.

"Ma ise vaatan samamoodi peale ja ei näe, miks ei võiks meie nende asemel seal olla. Füüsiliselt me ei jää alla suurtele koondistele, tehnilise pagasiga ka mitte. Võib-olla vaimne pool ja oskus suuri mänge mängida, neid mitu päeva järjest mängida. Seda kogemust meil ei ole."

Mida me sellelt turniirilt kaasa võtta võiks? "Et meiesugused suudavad seal hakkama saada, häbisse ei jää," vastas Nõmmistu. "Tänane Eesti koondis ei oleks ka seal MM-il häbisse jäänud, sest alagruppides oli rohkem liikmeid ja MM-ile sai rohkem võistkondi. Alagrupis oli tavaliselt üks selline, kellega oleks võinud rahulikult mängida. Pole midagi hullu, aga meil on veel samm edasi teha."

Nõmmistu ennustab Itaalia võitu ning lisas, et Poola jätab pronksimängus Tšehhi medalita.