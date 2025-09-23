Iraan alistas Serbia ja jõudis võrkpalli MM-il viimasena veerandfinaali

Filipiinidel jätkuvatel võrkpalli meeste maailmameistrivõistlustel selgusid teisipäeval viimased veerandfinalistid, kui Tšehhi alistas Tuneesia 3:0 ning Iraan põnevusmängu järel Serbia 3:2.

H-alagrupis Serbia järel teise koha saanud tšehhid olid oma kaheksandikfinaalis kindlad, kui Tuneesial lubati kolmes geimis võita vastavalt 19, 18 ja 23 punkti. Esimest korda pärast 1986. aastat (toona Tšehhoslovakkiana) MM-il veerandfinaali pääsenud Tšehhi resultatiivseim oli 14 punktiga panustanud Patrik Indra.

Viimane kaheksandikfinaal kujunes oluliselt põnevamaks: 2000. aasta olümpiavõitja Serbia võitis maailma edetabelis 16. kohal oleva Iraani vastu avageimi 25:23, kaotas teise 19:25, võitis siis kolmanda 23:24 kaotusseisust 26:24, aga Iraan kontrollis neljanda geimi lõppu, võitis selle 25:22 ning otsustava vaatuse juba kindlalt 15:9.

Kapten Morteza Sharifi ning Ali Hajipour tõid Iraanile 23 punkti, suurt rolli mängis ka pingilt alustanud 20-aastane diagonaalründaja Ali Haghparast, kes panustas lõpuks 18 punktiga. Iraan pääses MM-il veerandfinaali teist korda, 2014. aastal lõpetati turniir kuuenda kohaga. Veerandfinaali jõudis koondis ka 2016. aasta Rio olümpiamängudel.

Võrkpalli MM-i veerandfinaalid:

Tšehhi - Iraan

USA - Bulgaaria

Poola - Türgi

Itaalia - Belgia