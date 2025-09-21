X!

Soome võrkpallikoondise jaoks sai MM otsa

Võrkpall
Soome võrkpallur Joonas Mikael Jokela
Soome võrkpallur Joonas Mikael Jokela Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Võrkpall

Soome meeste võrkpallikoondis kaotas Filipiinidel toimuvatel maailmameistrivõistlustel kaheksandikfinaalis Belgiale 0:3 (21:25, 17:25, 21:25) ja langes konkurentsist.

Belgia oli favoriit ka enne kohtumist ja kuigi esimese geimi esimeses pooles juhtis Soome, siis ülejäänud mäng kulges pigem Belgia suuremal või väiksemal dikteerimisel.

Soome meeskond on langenud nüüd kaheksandikfinaalis konkurentsist viimasest neljast MM-ist kolmel. Eelmisel korral ehk 2022. aastal Soome finaalturniiril eei kvalifitseerunud.

Belgia läheb veerandfinaalis kokku valitseva maailmameistri Itaaliaga, kes oli päeva esimeses kohtumises üle Argentinast samuti 3:0 (25:23, 25:20, 25:22).

Päev varem olid koha kaheksa hulgas taganud valitsev Euroopa meister Poola ja Türgi. Esmaspäeval mängivad 16 hulgas Bulgaaria - Portugal ja USA - Sloveenia.

Võrkpalli meeste maailmameister selgub pühapäeval, 28. septembril.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

võrkpalliuudised

21.09

Soome võrkpallikoondise jaoks sai MM otsa

21.09

Tartu Bigbank võitis Balti superkarika

20.09

Tartu Bigbank pääses Balti superkarika finaali

18.09

Tiitlikaitsja Itaalia pääses sõelmängudele, olümpiavõitja langes konkurentsist

17.09

Poola võitis MM-il alagrupi, Saksamaa turniir sai otsa

17.09

Selgusid Aadu Luukase ja naiste karikavõistluste paarid

16.09

Soome võrkpallikoondis üllatas MM-il olümpiavõitjat

15.09

Võrkpalli MM-il on esimesed piletid kaheksandikfinaali juba jagatud

14.09

Rannavõrkpallurid Kender ja Parijõgi said U-18 EM-il neljanda koha

12.09

Mõlemad Eesti paarid pääsesid U-18 EM-il alagrupist edasi

08.09

Tiisaar ja Korotkov lõpetasid MK-hooaja pronksmedaliga

08.09

Võru alistas Gutmanni turniiri finaalis Tartu

07.09

Pariisi olümpiavõitja Itaalia krooniti Tais ka maailmameistriks

07.09

Tiisaar ja Korotkov pääsesid Poolas raske võiduga poolfinaali

06.09

Türgi võrkpallinaised jõudsid esmakordselt MM-il finaali

videod

sport.err.ee uudised

21.09

Soome võrkpallikoondise jaoks sai MM otsa

21.09

Kalev/Cramo alustas eurosarja võiduga Uuendatud

21.09

Kaldvee - Lill tulid Tallinna turniiril kolmandaks

21.09

Rannula hoolealusest: ma tean, mis on Matthiase tugevused

21.09

ETV spordisaade, 21. september

21.09

Levadia kaotas Kaljule ja tiitel kipub minema libisema Uuendatud

21.09

Pihela jäi kõrgushüppe finaalis tulemuseta, meeste kettaheite võitis Stahl Uuendatud

21.09

Põnev jooks tõi kümnevõistluse MM-tiitli Neugebauerile, Erm viies Uuendatud

21.09

Arsenal pääses lõpuminutitel kaotusest kodus

21.09

Itaalia tennisenaiskond kaitses BJK karikat

21.09

VIDEO | Kalju ja Levadia treenerite emotsioonid tõusid lakke

21.09

Glinka võitis ITF-i turniiri, Malõgina kaotas finaalis

21.09

Evenepoel võitis kolmanda MM-tiitli järjest, Taaramäe 21.

21.09

VIDEO | Tuline Kalju ja Levadia lahing pakkus kolm väravat

21.09

Erm: see suvi on olnud nii raske, minu jaoks viies koht - täielik võit!

loetumad

21.09

Põnev jooks tõi kümnevõistluse MM-tiitli Neugebauerile, Erm viies Uuendatud

21.09

Pihela jäi kõrgushüppe finaalis tulemuseta, meeste kettaheite võitis Stahl Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

21.09

Levadia kaotas Kaljule ja tiitel kipub minema libisema Uuendatud

20.09

USA teatemeeskond saab pühapäeval uue võimaluse

20.09

Tartu Rattamaratoni uus distants tekitas eriarvamusi

21.09

Sander Raieste sai Murcia särgis käe valgeks

20.09

Stahl püstitas MM-i kvalifikatsiooni rekordi, mõlemad Aleknad finaalis

20.09

Hall tuli seitsmevõistluses maailmameistriks, välja jagati kaks pronksi

21.09

Heiko Rannula: treenerina tahaks juba täiuslikku mängupilti näha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo