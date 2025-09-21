Soome võrkpallikoondise jaoks sai MM otsa

Belgia oli favoriit ka enne kohtumist ja kuigi esimese geimi esimeses pooles juhtis Soome, siis ülejäänud mäng kulges pigem Belgia suuremal või väiksemal dikteerimisel.

Soome meeskond on langenud nüüd kaheksandikfinaalis konkurentsist viimasest neljast MM-ist kolmel. Eelmisel korral ehk 2022. aastal Soome finaalturniiril eei kvalifitseerunud.

Belgia läheb veerandfinaalis kokku valitseva maailmameistri Itaaliaga, kes oli päeva esimeses kohtumises üle Argentinast samuti 3:0 (25:23, 25:20, 25:22).

Päev varem olid koha kaheksa hulgas taganud valitsev Euroopa meister Poola ja Türgi. Esmaspäeval mängivad 16 hulgas Bulgaaria - Portugal ja USA - Sloveenia.

Võrkpalli meeste maailmameister selgub pühapäeval, 28. septembril.