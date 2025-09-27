Itaalia marssis võrkpalli MM-i finaali ja kohtub Bulgaariaga

Kõik kolm geimi kulgesid mõnevõrra sarnase stsenaariumiga - alguses juhtis Poola, aga mingil momendil kaldus vaekauss Itaalia poole, kes oli otsustavatel punktidel parem.

Kolmandas geimis tormas Poola juhtima 5:1 ja Itaalial kulus viigistamiseks aega seisuni 18:18. 18:29 taga olles korjati aga neli punkti järjest (22:19) ja seisul 24:21 saadi kolm matšpalli, millest viimane realiseeriti.

Itaalia võrkpallikoondis võitis alagrupis kolmes geimis nii Alžeeriat kui ka Ukrainat, kuid pidi viiegeimilise lahingu järel tunnistama Belgia paremust. Sõelmängudes alistati aga nii Argentina, Belgia kui ka poolfinaalis Poola minimaalse kolme geimiga.

Esikohamängus läheb tiitlikaitsja vastamisi Bulgaaria võrkpallikoondisega, kes oli esimese poolfinaalis üle Tšehhist 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22).

Bulgaaria koondise jaoks on tegemist ajaloo esimese MM-i finaaliga. 1970. aasta kodusel turniiril saadi küll hõbemedalid, aga siis sõelmänge ei peetud.

Pronksimängus lähevad seega vastamisi Tšehhi ja Poola.