Eelmise võrkpalli MM-i finalistid kohtuvad sel korral poolfinaalis

Filipiinidel jätkuvatel võrkpalli meeste maailmameistrivõistlustel jõudsid esimestena poolfinaali eelmise MM-i finalistid Itaalia ja Poola.

Tiitlikaitsja Itaalia alistas kaheksa parema seas Belgia 3:0 (25:13, 25:18, 25:18) ja võttis ühtlasi sellega magusa revanši alagrupiturniiril saadud 2:3 kaotuse eest. Kõige tasavägisemaks kujunes kolm geim, kus Itaalia tegi seisult 10:10 otsustava äramineku.

Roberto Russo vedas Itaalia mänguvankrit nelja bloki ja kahe ässaga, kogudes võitjate parimana 12 punkti. Alessandro Michieletto lisas 11 punkti, sealhulgas lõi neli serviässa ning Mattia Bottolo toetas omasid kümne punktiga.

"Belgia on väga tugev meeskond, kellele me alagrupis paraku kaotasime. Täna oli aga hoopis teine mäng," ütles Russo. "Meie eesmärk on jõuda kaugele ning loodan, et suudame Poola vastu samamoodi mängida nagu täna."

Belgia parimana tõi Ferre Reggers 13 punkti. "Me ei alustanud piisavalt hästi. Kui annad Itaaliale vabad käed, siis on neid võimatu pidurdada," tõdes belglaste kapten Sam Deroo.

Poola saavutas veerandfinaalis Türgi üle kindla võidu, loovutades geimides 15, 22 ja 19 punkti. Kuuba päritolu Wilfredo Leon tõi üleplatsimehena Poola kasuks 13 punkti ja meeskonna kapten Bartosz Kurek panustas 10 silma.

Itaalia ja Poola kohtusid kolm aastat tagasi toimunud MM-il finaalis ja toona jäid saapamaa mehed peale 3:1 (22:25, 25:21, 25:18, 25:20).

Teine poolfinaalpaar saab paika neljapäeval, kui veerandfinaalides kohtuvad Tšehhi - Iraan ja USA - Bulgaaria. Maailmameister selgub pühapäeval.

Toimetaja: Henrik Laever

Konontšuk aitas uue koduklubi Meistrite liiga põhiturniirile

