Tiitlikaitsja Itaalia pääses sõelmängudele, olümpiavõitja langes konkurentsist

Filipiinidel jätkuvatel võrkpalli meeste maailmameistrivõistlustel lõppes neljapäeval alagrupiturniir ja paika said kõik kaheksandikfinaali paarid. Teiste seas jõudis 16 parema hulka tiitlikaitsja Itaalia.

Alagrupi esimeses mängus Alžeeriast 3:0 jagu saanud, kuid seejärel Belgia 2:3 paremust tunnistama pidanud Itaalia alistas otsustavas kolmandas mängus Ukraina 3:0 (25:21, 25:22, 25:18). Võitjaid vedas Alessandro Michieletto, kes kogus 13 punkti – 12 rünnakul ja ühe blokis. Nurgaründaja Mattia Bottolo ja diagonaal Yuri Romano lisasid mõlemad 11 punkti.

"Teadsime, et see on meie jaoks ülioluline mäng. Alustasime hästi ja suutsime ka keerulisematel hetkedel ühtsena püsida. Nüüd tahame samas vaimus jätkata. Siin on kõik meeskonnad väga tugevad, mistõttu peame igas mängus andma endast parima. Teame, et rasked hetked alles tulevad," rääkis Romano.

Itaalia lõpetas F-alagrupis Belgia järel teisel kohal ja läheb 16 parema seas vastamisi Argentinaga, kes sai C-alagrupis 3:2 (28:26, 25:23, 21:25, 20:25, 15:12) jagu Tokyo ja Pariisi olümpia kuldmedalistist Prantsusmaast. Kaotusega lõppes prantslaste teekond.

"See oli uskumatu! Mängisime kahekordse olümpiavõitjaga. Isegi kui lubasime neil järele tulla, siis me lihtsalt võitlesime edasi. See on osa meie kultuurist. Me ei anna kunagi alla, vaid võitleme alati edasi," sõnas Argentina kasuks 22 silma toonud Luciano Vicentin.

Belgia vastaseks on meie põhjanaaber Soome, kes pääses Argentina järel teisena C-alagrupist edasi. Soome alistas viimases mängus Lõuna-Korea 3:1 (25:18, 25:23, 17:25, 25:21).

Kolmekordne maailmameister ja eelmise MM-i pronksmedalist Brasiilia kaotas H-alagrupis viimases mängus Serbiale 0:3 (22:25, 20:25, 22:25) ning kuna Tšehhi oli samal ajal 3:0 (26:24, 25:19, 25:18) üle Hiinast, siis jäi sambamaa koondis esimest korda alates 1978. aastast sõelmängudelt välja.

Alagrupi võitjaks tulnud Serbia madistab kaheksandikfinaalis Iraaniga ning Tšehhi jätkab oma teekonda kohtumisega Tuneesia vastu.

Esimesed kaheksandikfinaalid peetakse laupäeval, 20. septembril.

Kaheksandikfinaalide paarid:

Tuneesia - Tšehhi

Serbia - Iraan

USA - Sloveenia

Bulgaaria - Portugal

Poola - Kanada

Türgi - Holland

Argentina - Itaalia

Belgia - Soome