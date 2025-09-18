X!

Tiitlikaitsja Itaalia pääses sõelmängudele, olümpiavõitja langes konkurentsist

Võrkpall
Itaalia koondislane Mattia Bottolo.
Itaalia koondislane Mattia Bottolo. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Võrkpall

Filipiinidel jätkuvatel võrkpalli meeste maailmameistrivõistlustel lõppes neljapäeval alagrupiturniir ja paika said kõik kaheksandikfinaali paarid. Teiste seas jõudis 16 parema hulka tiitlikaitsja Itaalia.

Alagrupi esimeses mängus Alžeeriast 3:0 jagu saanud, kuid seejärel Belgia 2:3 paremust tunnistama pidanud Itaalia alistas otsustavas kolmandas mängus Ukraina 3:0 (25:21, 25:22, 25:18). Võitjaid vedas Alessandro Michieletto, kes kogus 13 punkti – 12 rünnakul ja ühe blokis. Nurgaründaja Mattia Bottolo ja diagonaal Yuri Romano lisasid mõlemad 11 punkti.

"Teadsime, et see on meie jaoks ülioluline mäng. Alustasime hästi ja suutsime ka keerulisematel hetkedel ühtsena püsida. Nüüd tahame samas vaimus jätkata. Siin on kõik meeskonnad väga tugevad, mistõttu peame igas mängus andma endast parima. Teame, et rasked hetked alles tulevad," rääkis Romano.

Itaalia lõpetas F-alagrupis Belgia järel teisel kohal ja läheb 16 parema seas vastamisi Argentinaga, kes sai C-alagrupis 3:2 (28:26, 25:23, 21:25, 20:25, 15:12) jagu Tokyo ja Pariisi olümpia kuldmedalistist Prantsusmaast. Kaotusega lõppes prantslaste teekond.

"See oli uskumatu! Mängisime kahekordse olümpiavõitjaga. Isegi kui lubasime neil järele tulla, siis me lihtsalt võitlesime edasi. See on osa meie kultuurist. Me ei anna kunagi alla, vaid võitleme alati edasi," sõnas Argentina kasuks 22 silma toonud Luciano Vicentin.

Belgia vastaseks on meie põhjanaaber Soome, kes pääses Argentina järel teisena C-alagrupist edasi. Soome alistas viimases mängus Lõuna-Korea 3:1 (25:18, 25:23, 17:25, 25:21).

Kolmekordne maailmameister ja eelmise MM-i pronksmedalist Brasiilia kaotas H-alagrupis viimases mängus Serbiale 0:3 (22:25, 20:25, 22:25) ning kuna Tšehhi oli samal ajal 3:0 (26:24, 25:19, 25:18) üle Hiinast, siis jäi sambamaa koondis esimest korda alates 1978. aastast sõelmängudelt välja.

Alagrupi võitjaks tulnud Serbia madistab kaheksandikfinaalis Iraaniga ning Tšehhi jätkab oma teekonda kohtumisega Tuneesia vastu.

Esimesed kaheksandikfinaalid peetakse laupäeval, 20. septembril.

Kaheksandikfinaalide paarid:

Tuneesia - Tšehhi
Serbia - Iraan

USA - Sloveenia
Bulgaaria - Portugal

Poola - Kanada
Türgi - Holland

Argentina - Itaalia
Belgia - Soome

Toimetaja: Henrik Laever

16:36

McLaughlin-Levrone püstitas 400 meetri jooksus võimsa MM-rekordi Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

14:43

Elisabeth Pihela pääses MM-il lõppvõistlusele

10:14

100 meetri jooksu olümpiahõbe liitus dopingumängudega

08:56

Klubid eesotsas Klavaniga küsisid valitsuselt treeneritele palgatõusu

17.09

Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja Uuendatud

17.09

Tartu Ülikool sai Kotsarita Yokohamast jagu

17.09

Kiirelt juhtima asunud Flora sai Levadiast jagu Uuendatud

16.09

Seitsmevõistluse täht tülitseb alaliiduga: meil on tõendid, et ta valetab

16:10

Meeste odaviskes rändasid esmakordselt kõik medalid väljaspoole Euroopat

