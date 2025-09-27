Selver alistas Balti liiga avamängus tiitlikaitsja Bigbanki kindlalt

Avo Keele juhendatav Selver x TalTech alustas uut hooaega võimsalt, kui läks avageimis seitsmega juhtima. Bigbank lihvis edu geimi lõpus väiksemaks ning jõudis veel punkti kaugusele, aga võõrustaja võttis siiski avageimis 25:21 võidu.

Selver sai ka teises geimis kohe hoo sisse ning läks juhtima 12:4 ja geimi lõpus paisus edu veel kahekohaliseks, kui võõrustaja vormistas kindla 25:14 võidu.

Kolmanda geimi alguses pääses aga Bigbank esimest korda juhtima ning juhtis veel 10:8, aga pärast seda kuulus mäng taaskord Selverile, kes vormistas lõpuks kindla 3:0 (25:21, 25:14, 25:19) võidu.

Selveri rünnakuid vedas 17-aastane Andres Jefanov, kelle arvele kogunes 19 punkti (+16) ning kelle rünnakuprotsent oli koguni 79. Kaur Erik Kais panustas 12 punkti (+0), norralane Mads Roness lisas 11 silma (+5) ning kogenud tempomees Mihkel Varblane tõi seitse punkti (+4), vahendab Volley.ee.

TalTechi vastuvõtt oli 44 protsenti, rünnakuid lahendati 57-protsendiliselt, blokist teeniti kaheksa punkti ja servil löödi viis ässa ning eksiti 16 pallingul. Bigbanki edukaim oli rünnakul Jack Williams, kes tõi 13 punkti (+4), Martti Juhkami panustas kaheksa (+1) ning Mart Naaber viie punktiga (+0). Bigbanki vastuvõtt oli 39 protsenti ja rünnak 35 protsenti, blokist saadi kuus ja servilt kaks punkti (eksiti 11 servil).

Balti liiga jätkub pühapäeval, kui Jekabpilsi Luši võõrustab Daugavpils/Ezersemet.