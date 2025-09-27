X!

Selver alistas Balti liiga avamängus tiitlikaitsja Bigbanki kindlalt

Võrkpall
Selver/TalTech
Selver/TalTech Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Võrkpall

Laupäeval tehti algust võrkpalli Balti liigaga, kui Selver x TalTech teenis kodupubliku ees tiitlikaitsja Tartu Bigbanki üle kindla kolm-null võidu.

Avo Keele juhendatav Selver x TalTech alustas uut hooaega võimsalt, kui läks avageimis seitsmega juhtima. Bigbank lihvis edu geimi lõpus väiksemaks ning jõudis veel punkti kaugusele, aga võõrustaja võttis siiski avageimis 25:21 võidu.

Selver sai ka teises geimis kohe hoo sisse ning läks juhtima 12:4 ja geimi lõpus paisus edu veel kahekohaliseks, kui võõrustaja vormistas kindla 25:14 võidu.

Kolmanda geimi alguses pääses aga Bigbank esimest korda juhtima ning juhtis veel 10:8, aga pärast seda kuulus mäng taaskord Selverile, kes vormistas lõpuks kindla 3:0 (25:21, 25:14, 25:19) võidu.

Selveri rünnakuid vedas 17-aastane Andres Jefanov, kelle arvele kogunes 19 punkti (+16) ning kelle rünnakuprotsent oli koguni 79. Kaur Erik Kais panustas 12 punkti (+0), norralane Mads Roness lisas 11 silma (+5) ning kogenud tempomees Mihkel Varblane tõi seitse punkti (+4), vahendab Volley.ee.

TalTechi vastuvõtt oli 44 protsenti, rünnakuid lahendati 57-protsendiliselt, blokist teeniti kaheksa punkti ja servil löödi viis ässa ning eksiti 16 pallingul. Bigbanki edukaim oli rünnakul Jack Williams, kes tõi 13 punkti (+4), Martti Juhkami panustas kaheksa (+1) ning Mart Naaber viie punktiga (+0). Bigbanki vastuvõtt oli 39 protsenti ja rünnak 35 protsenti, blokist saadi kuus ja servilt kaks punkti (eksiti 11 servil).

Balti liiga jätkub pühapäeval, kui Jekabpilsi Luši võõrustab Daugavpils/Ezersemet.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

võrkpalliuudised

18:38

Selver alistas Balti liiga avamängus tiitlikaitsja Bigbanki kindlalt

15:15

Itaalia marssis võrkpalli MM-i finaali ja kohtub Bulgaariaga

26.09

Võrkpalli Balti liiga algab Selveri ja tiitlikaitsja Bigbanki vastasseisuga

25.09

Võrkpalli Balti liigas kõlab avavile

25.09

Põlvetraumast taastuv Miilen saab hakata tasapisi jälle trenni tegema

25.09

Euroopa võtab võrkpalli MM-il kõik medalid

24.09

Võrkpallisaali naasnud Mõnnakmäe: selles otsuses oli väga palju faktoreid

24.09

Eelmise võrkpalli MM-i finalistid kohtuvad sel korral poolfinaalis

24.09

Eesti võrkpallikoondislane siirdus Türgi kõrgliigasse

23.09

Iraan alistas Serbia ja jõudis võrkpalli MM-il viimasena veerandfinaali

22.09

Balti superkarikal triumfeeris Rae Spordikool/Viaston

21.09

Soome võrkpallikoondise jaoks sai MM otsa

21.09

Tartu Bigbank võitis Balti superkarika

20.09

Tartu Bigbank pääses Balti superkarika finaali

18.09

Tiitlikaitsja Itaalia pääses sõelmängudele, olümpiavõitja langes konkurentsist

videod

sport.err.ee uudised

19:03

Paide Linnameeskond pidas Narvas lõpuni vastu, Vaprus alistas Harju Laagri

18:38

Selver alistas Balti liiga avamängus tiitlikaitsja Bigbanki kindlalt

18:21

Liksor lõpetas MM-i seitsmenda kohaga

17:55

Neueriga särke vahetanud Hein: väike Karl sellistest asjadest unistaski

17:12

Haukanõmm: tunnetus Ukrainas toimuva vastu on muutunud

16:43

Spordimuuseum kutsub uue näitusega mõtlema rohkem keskkonnale

16:12

Kaljulaid: IPC otsus oli sügavalt pettumust valmistav

15:38

Petrõkina ja Langerbaur kerkisid vabakavaga esikümnesse

15:15

Itaalia marssis võrkpalli MM-i finaali ja kohtub Bulgaariaga

14:36

Eesti jalgpallineiud pidid teises mängus tunnistama võõrustajate paremust

14:11

Alcaraz ja Sinner liikusid veerandfinaali

13:40

Kaimar Vagul jäi kahel päeval järjest neljandaks

13:33

West Ham vahetab peatreenerit Uuendatud

12:41

Soome aasta sportlase algav hooaeg jääb vahele

12:01

Venemaa pääseb oma lipuga Milano Cortina paralümpiale

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo