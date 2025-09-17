Poola võitis MM-il alagrupi, Saksamaa turniir sai otsa

B-alagrupi läbis täiseduga valitsev Euroopa meister Poola, kes oli üle Rumeeniast 3:0, Katarist 3:0 ja Hollandist 3:1. Holland alistas Katari 3:1 ja Rumeenia 3:0 ning pääses edasi teisena.

D-alagrupi võitis Ameerika Ühendriikide meeskond, kes oli üle Colombiast 3:0, Portugalist 3:0 ja Kuubast 3:1. Teisena jõudis edasi Portugal, kes alistas Kuuba 3:1 ja Colombia 3:2.

E-alagruppi jäi pidama Pariisi olümpiamängude veerandfinalist Saksamaa, kes alustas turniiri 0:3 kaotusega Bulgaariale, alistas siis Tšiili 3:0, kuid kaotas otsustava lahingu Sloveeniale 1:3. Täiseduga lõpetanud Bulgaaria järel saidki teisena edasi sloveenid.

Veel üks olümpia veerandfinalist pakkis kohvrid pärast G-alagrupi mänge, sest Jaapan kaotas nii Türgile kui ka Kanadale 0:3 ning viimase vooru 3:0 võit Liibüa üle neid enam ei päästnud. Türgi alistas viimases voorus Kanada 3:0 ja võitis alagrupi.

Seega lähevad kaheksandikfinaalides kokku Türgi - Holland, Poola - Kanada, USA - Sloveenia ja Bulgaaria - Portugal. Neli ülejäänud paari selguvad pärast ülejäänud nelja alagrupi viimase vooru kohtumisi.

Võrkpalli meeste maailmameistrivõistlused toimuvad Filipiinidel 12.-28. septembril. Tiitlit kaitseb Itaalia.