Soome võrkpallikoondis üllatas MM-il olümpiavõitjat

Võrkpall
Soome võrkpallikoondislased pärast võitu Prantsusmaa üle
Soome võrkpallikoondislased pärast võitu Prantsusmaa üle Autor/allikas: SCANPIX/AP
Võrkpall

Põhjanaabrite pallimängualadel on praegu ilusad ajad. Kui korvpallikoondis alistas eelmisel nädalal lõppenud EM-finaalturniiril suursoosiku Serbia ning jõudis medalimängudele, võitis võrkpallikoondis teisipäeval MM-finaalturniiril olümpiavõitjat Prantsusmaad.

Soome võrkpallikoondis alustas Filipiinidel toimuvat MM-finaalturniiri pühapäeval valusa kaotusega tugevale Argentinale. Põhjanaabrid võitsid Tokyo olümpiapronksi vastu kaks esimest geimi, aga kaotasid kaks järgmist 22:25 ning otsustava geimi 11:15.

Teisipäeval tuli neljasest alagrupist edasipääsulootuste säilitamiseks alistada nii Tokyos kui Pariisis olümpiavõitjaks kroonitud Prantsusmaa ja soomlastel see ka õnnestus. Pärast 25:19 võidetud avageimi kaotati teine 17:25, ülipõnevas kolmandas geimis realiseerisid soomlased lõpuks viienda geimpalli (29:27), neljandas võitis Prantsusmaa seisult 21:21 viimased neli punkti, ent otsustavas haaras Soome 5:1 ja 9:2 edu ning seda enam käest ei andnud (15:9).

"Suurepärane tunne. Kaotasime avamängu Argentinale napilt, aga nägime, et suudame kõigi vastu mängida," sõnas Soome kapten Antti Ronkainen. "Nad peavad õnne tänama, et meid polnud olümpiamängudel," naljatas sidemängija Fedor Ivanov, kes võrdles võrkpallikoondise saavutust korvpallimeeskonna võiduga Serbia üle.

Otsustavas alagrupimängus kohtuvad soomlased neljapäeval Lõuna-Koreaga, kellel enam edasipääsulootusi pole. Kui Soome võidaks mängu 3:0, pääseks nad kindlasti alagrupist edasi. Kui Argentina suudab Prantsusmaad võita, piisaks soomlastele mistahes skooriga võidust; kui Prantsusmaa võidab 3:0 või 3:1, piisaks Soomele edasipääsuks 3:1 võidust.

"Igal juhul tuleb jälle tasavägine mäng," arvas Ronkainen YLE-ga rääkides. "Naudime täna veel võitu ja siis hakkame valmistuma. Oleme näljased ja kõik teavad, et see on jälle väga tähtis mäng. Oleme sel aastal tähtsates mängudes hästi esinenud [Soome võitis juulis Kuldliiga], seega usun, et mehed on valmis."

Toimetaja: Anders Nõmm

Soome võrkpallikoondis üllatas MM-il olümpiavõitjat

