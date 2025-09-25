Euroopa võtab võrkpalli MM-il kõik medalid

Filipiinidel toimuvatel võrkpalli meeste maailmameistrivõistlustel kindlustasid neljapäeval koha poolfinaalides Tšehhi ja Bulgaaria. Ühtlasi sai selgeks, et medalimängud on Euroopa siseasi.

Tšehhi alistas päeva esimeses heitluses Iraani 3:1 (22:25, 27:25, 25:20, 25:21). Teises geimis oli pikalt väike initsiatiiv Iraanil, kes sai ka ühe geimpalli, aga otsustavatel hetkedel kallutas Tsehhi mängu enda kasuks. Kolmandas-neljandas geimis oli nende üleolek juba ilmsem.

Tšehhi koondis on Tšehhoslovakkia perioodil tulnud kahel korral isegi maailmameistriks, kuid seejärel polnud meeskond MM-idel isegi veerandfinaali jõudnud. Viimati mängiti finaalturniiril 2010. aastal.

Poolfinaalis minnakse vastamisi Bulgaariaga, kes oli viiegeimilises lahingus üle Ameerika Ühendriikidest 3:2 (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13). Kaks esimest geimi kaotanud bulgaarlased suutsid seejärel mängu pöörde tuua ja viiendas geimis teeniti seisult 14:10 neli matšpalli, millest viimane ka realiseeriti.

Bulgaaria koondis jõudis medalimängudele esimest korda pärast 2006. aastat, kui Jaapanis toimunud turniiril teeniti pronksmedalid. Alates 2014. aastast on alati kohal oldud, kuid ka veerandfinaal jäi seni ületamatuks sooviks.

Poolfinaalid peetakse laupäeval, 27. septembril. Tšehhi - Bulgaaria kõrval selgitavad teise finalisti Poola - Itaalia. Maailmameister selgub päev hiljem.