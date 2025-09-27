X!

Suurorg aitas oma klubi teiste eestlaste üle võidule

Korvpall
Kasper Suurorg
Kasper Suurorg Autor/allikas: Christopher Polaczyk/Energa Trefl Sopot
Korvpall

Laupäeval selgusid Poola korvpalli superkarika finalistid ning ühes poolfinaalis läksid vastamisi Kasper Suuroru Sopoti Trefl ning Heiko Rannula ja Matthias Tassi Varssavi Legia.

Trefl asus Varssavis toimunud superkarika poolfinaali varakult juhtima, aga Legia jõudis avaveerandi lõpuks 22:21 eduseisuni. Teisel veerandil läks Rannula juhendatav Legia veel neljaga juhtima, aga ülejäänud ajast dikteeris mängutempot Sopoti klubi, kes võitis poolaja 50:43.

Kolmandal veerandil jõudis Legia veel seitsme punkti kaugusele, aga Trefl tegi veerandi lõpus spurdi ning otsustavale veerandile mindi vastu Suuroru leivaisa 77:61 eduseisul. Trefli edu paisus ühel hetkel veel 19-punktiliseks ning lõpusireeni kõlades jäi tabloole Sopoti 96:82 (21:22, 29:21, 27:18, 19:21) võit.

Trefli tagamängija Suurorg veetis platsil pea 23 minutit ning kogus viis punkti (kahesed 1/3, kolmesed 0/2, vabavisked 3/4) ja viis resultatiivset söötu. Legia tsenter Matthias Tass tegi ka soliidse esituse, kui skooris 27 minutiga neli punkti (kahesed 2/5), haaras viis lauapalli ja jagas kolm resultatiivset söötu.

Poola superkarikas mängivad neli klubi: koduse karikasarja võitja, mullune kõrgliiga meister ehk Legia ning teised medalistid. Trefl mängib pühapäevases finaalis Lublini Stardiga, kes alistas teises poolfinaalis Walbrzychi Gorniki 80:66.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

