Pettunud Tribuntsov: arvasin, et olen megavormis

"Üks sajandik, see et ta puudu jäi, ma ei tea, ma lihtsalt ujun hooajasiseselt juba 24,87 ja nüüd 24,9. Ma arvasin, et olen megavormis. Ma olin vaimselt valmis, füüsiliselt kerge. Selline aeg... ma ei tea, see on lihtsalt suur pettumus praegu," olid Tribuntsovi esimesed kommentaarid ERR-ile.

"Kas siis natuke liiga kergelt võtsin seda nädalat või... tahaks juba ujumist näha, mille taha see jäi. Enda arust oli kiire ujumine, aga lõppaega nähes oli päris nukker."

Tribuntsov uskus, et aeg võinuks tulla 24 ja poole sekundi kanti. Kaugemale ehk Los Angelesele olümpiale vaadates sooviks ta juba aegu 24 sekundi algusesse.

"Enda arust tegin kõik õigesti, start õnnestus, sain enda arust väga hästi minema," kommenteeris ta. "Lõpus võib-olla paar tõmmet olid natuke raskemad, aga et selline aeg... on natuke uskumatu."

Eelujumiste kiireim oli Kliment Kolesnikov ajaga 24,08. Tribuntsovi soovitud 24 ja poole sekundi piiri ületas lisaks talle veel vaid lõunaaafriklane Pieter Coetze (24,36).