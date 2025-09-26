Võrkpalli Balti liiga algab Selveri ja tiitlikaitsja Bigbanki vastasseisuga

Elme Messer Balti liigas osaleb uuel hooajal viis klubi Eestist, kolm Lätist ja üks Leedust, Eestist on uue tulijana liitunud Audentes/Solarstone'i meeskond. Eeloleval nädalavahetusel toimub kokku kaks kohtumist, pühapäeval lähevad vastamisi Läti klubid Jekabpilsi Luši ja Ezerzeme/DU.

Hooaja avakohtumise eel rääkis Selver x TalTechi uueks peatreeneriks saanud Avo Keel, et tugevate liidrite väljakujunemisega läheb veel veidi aega, aga meeskond on hooaja alguse faasis sellises kohas, kus olema peab.

"Viimastel nädalatel on meil sellist tõbist aega olnud ja seetõttu ei tea veel kindlalt, kes homme platsile jooksevad. Aga see on selline sügisene paratamatus, mis ka teisi meeskondi on seganud. Seoses sidemängija vahetusega (Markkus Keel siirdus Aserbaidžaani ja asemele tuli Kusti Nõlvak-toim) on vaja natuke ringi harjuda, aga Kusti on piisavalt kogenud, et see kaua ei võta. Järgmisel nädalal mängime leedukatega ja siis võiks mängupilt ja füüsiline seis juba parem olla," ütles Keel.

"Klubil on selge suund noorteklubist palju mängijaid kaasata. Osa neist osaleb vastavalt vajadusele trennides, aga ka koosseisus on noori palju. Selveri kasvandikud täidavad ka algkoosseisus tähtsaid rolle – diagonaalis Andres Jefanov ja liberona Sten Markus Taasväli. Lisaks on nooremaid mehi, kes eelmisel aastal olid väiksemates rollides – Kaur Erik Kais, Joosep Põldma, Hendrik Luuken," jätkas juhendaja. "Verevahetust on meeskonnas olnud omajagu, aga Mihkel Varblane ja Kusti annavad ka kogemust juurde."

Võrkpalli Balti liiga veerandfinaal: Selver x TalTech – Pärnu Võrkpalliklubi Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Tartu Bigbanki juhendav Alar Rikberg ei sea tiitlikaitsjana hooaja eel väikseid eesmärke. Meeskonna komplekteerimisel on tehtud väikesed muudatused, ent suuresti on möödunud hooaja meeskond säilinud.

"Kogemusest lähtudes usun, et mõistlik on edu saavutanud meeskonda säilitada, aga kasulik pole siiski päris sama koosseisuga jätkata, sest iga meeskond vajab väikest värskendust ja verevahetust. Seetõttu on Valentin Kordase, Silver Maari ja Kusti Nõlvaku lahkumine isegi mõnes mõttes kasulik olnud. Uued tulijad on hästi meeskonda sulandunud ja päris tundmatu oli mulle vaid soomlasest sidemängija Saku Tuomivaara," kommenteeris Rikberg.

"Eesmärkidest rääkides tahame võita medalid ja mängida finaalides. Ilus oleks korrata mullust edu ehk koos superkarikaga arvestades võitsime neljast karikast kolm. Spordis on siiski ka teatud ettemääramatust, mis on nii spordi võlu kui valu, sest karikas ja Balti liiga võitja selguvad ühes mängus," lisas treener.

Põhiturniir algab 27. septembril ja lõpeb 7. veebruaril. Mängitakse kaks ringi, seejärel peetakse play-off'id. Veerand- ja poolfinaalid toimuvad veebruaris ja märtsis, finaalipäev on 7. märtsil, mil peetakse ka pronksimäng.