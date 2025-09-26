X!

Võrkpalli Balti liiga algab Selveri ja tiitlikaitsja Bigbanki vastasseisuga

Võrkpall
Tartu Bigbank
Tartu Bigbank Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Laupäeval pannakse pall mängu Elme Messer Balti liigas, kui Tallinnas TalTechi spordihoones kohtuvad Selver x TalTech ja tiitlikaitsja Tartu Bigbank.

Elme Messer Balti liigas osaleb uuel hooajal viis klubi Eestist, kolm Lätist ja üks Leedust, Eestist on uue tulijana liitunud Audentes/Solarstone'i meeskond. Eeloleval nädalavahetusel toimub kokku kaks kohtumist, pühapäeval lähevad vastamisi Läti klubid Jekabpilsi Luši ja Ezerzeme/DU.

Hooaja avakohtumise eel rääkis Selver x TalTechi uueks peatreeneriks saanud Avo Keel, et tugevate liidrite väljakujunemisega läheb veel veidi aega, aga meeskond on hooaja alguse faasis sellises kohas, kus olema peab.

"Viimastel nädalatel on meil sellist tõbist aega olnud ja seetõttu ei tea veel kindlalt, kes homme platsile jooksevad. Aga see on selline sügisene paratamatus, mis ka teisi meeskondi on seganud. Seoses sidemängija vahetusega (Markkus Keel siirdus Aserbaidžaani ja asemele tuli Kusti Nõlvak-toim) on vaja natuke ringi harjuda, aga Kusti on piisavalt kogenud, et see kaua ei võta. Järgmisel nädalal mängime leedukatega ja siis võiks mängupilt ja füüsiline seis juba parem olla," ütles Keel.

"Klubil on selge suund noorteklubist palju mängijaid kaasata. Osa neist osaleb vastavalt vajadusele trennides, aga ka koosseisus on noori palju. Selveri kasvandikud täidavad ka algkoosseisus tähtsaid rolle – diagonaalis Andres Jefanov ja liberona Sten Markus Taasväli. Lisaks on nooremaid mehi, kes eelmisel aastal olid väiksemates rollides – Kaur Erik Kais, Joosep Põldma, Hendrik Luuken," jätkas juhendaja. "Verevahetust on meeskonnas olnud omajagu, aga Mihkel Varblane ja Kusti annavad ka kogemust juurde."

Võrkpalli Balti liiga veerandfinaal: Selver x TalTech – Pärnu Võrkpalliklubi Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Tartu Bigbanki juhendav Alar Rikberg ei sea tiitlikaitsjana hooaja eel väikseid eesmärke. Meeskonna komplekteerimisel on tehtud väikesed muudatused, ent suuresti on möödunud hooaja meeskond säilinud. 

"Kogemusest lähtudes usun, et mõistlik on edu saavutanud meeskonda säilitada, aga kasulik pole siiski päris sama koosseisuga jätkata, sest iga meeskond vajab väikest värskendust ja verevahetust. Seetõttu on Valentin Kordase, Silver Maari ja Kusti Nõlvaku lahkumine isegi mõnes mõttes kasulik olnud. Uued tulijad on hästi meeskonda sulandunud ja päris tundmatu oli mulle vaid soomlasest sidemängija Saku Tuomivaara," kommenteeris Rikberg.

"Eesmärkidest rääkides tahame võita medalid ja mängida finaalides. Ilus oleks korrata mullust edu ehk koos superkarikaga arvestades võitsime neljast karikast kolm. Spordis on siiski ka teatud ettemääramatust, mis on nii spordi võlu kui valu, sest karikas ja Balti liiga võitja selguvad ühes mängus," lisas treener.

Põhiturniir algab 27. septembril ja lõpeb 7. veebruaril. Mängitakse kaks ringi, seejärel peetakse play-off'id. Veerand- ja poolfinaalid toimuvad veebruaris ja märtsis, finaalipäev on 7. märtsil, mil peetakse ka pronksimäng.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

võrkpalliuudised

16:17

Võrkpalli Balti liiga algab Selveri ja tiitlikaitsja Bigbanki vastasseisuga

25.09

Võrkpalli Balti liigas kõlab avavile

25.09

Põlvetraumast taastuv Miilen saab hakata tasapisi jälle trenni tegema

25.09

Euroopa võtab võrkpalli MM-il kõik medalid

24.09

Võrkpallisaali naasnud Mõnnakmäe: selles otsuses oli väga palju faktoreid

24.09

Eelmise võrkpalli MM-i finalistid kohtuvad sel korral poolfinaalis

24.09

Eesti võrkpallikoondislane siirdus Türgi kõrgliigasse

23.09

Iraan alistas Serbia ja jõudis võrkpalli MM-il viimasena veerandfinaali

22.09

Balti superkarikal triumfeeris Rae Spordikool/Viaston

21.09

Soome võrkpallikoondise jaoks sai MM otsa

21.09

Tartu Bigbank võitis Balti superkarika

20.09

Tartu Bigbank pääses Balti superkarika finaali

18.09

Tiitlikaitsja Itaalia pääses sõelmängudele, olümpiavõitja langes konkurentsist

17.09

Poola võitis MM-il alagrupi, Saksamaa turniir sai otsa

17.09

Selgusid Aadu Luukase ja naiste karikavõistluste paarid

videod

sport.err.ee uudised

17:08

Mistra alistas Mella ja juhib meistriliigat

16:17

Võrkpalli Balti liiga algab Selveri ja tiitlikaitsja Bigbanki vastasseisuga

15:36

Ilvese treener: mida rohkem hüppele mõtled, seda keerulisemaks see läheb

14:58

Riiber ERR-ile: Ilves peab leidma värskuse, et võidelda olümpiakulla eest

14:35

Ilves hooaja eel: oleme teinud hüppamise lihtsamaks

13:53

EM-il tähelennu teinud Soome korvpalliäss on Euroliiga klubide radaril

13:19

U-16 jalgpallinoormehed lõpetasid turniiri kaotusega Põhja-Iirimaale

12:44

Trump lubas jalgpalli MM-il ohtlikelt linnadelt mänge ära võtta

12:06

Eesti kardisportlased sihivad maailma karikal poodiumikohti

11:29

U-18 maailmarekordi püstitanud Moser kandideerib tõusva tähe auhinnale

10:57

Tartus toimub nädalavahetusel vaatemänguline ronimisfestival

10:23

Kushteyn saavutas MM-i D-finaalis esikoha

10:00

"Spordis ainult tüdrukud" | Kas meestel on naisi keerulisem treenida kui mehi?

09:20

ROK-i president: sportlased ei kontrolli, mida nende valitsused teevad

08:44

Barcelona teenis teise poolaja väravatest uustulnuka juures võidu

loetumad

25.09

Nool hoolealuse MM-ist: pärast teist ala tekkis paanika

25.09

Euroopa võtab võrkpalli MM-il kõik medalid

22.09

Eesti tantsupaar krooniti 10-tantsus maailmameistriks

25.09

Hein on saamas Werderis tõeliselt suurejoonelist debüüti

25.09

Tänavuse Stockholmi maratoni võitja suri 38-aastaselt

25.09

Viimsis avati Eestis unikaalne spordihall

25.09

Liverpooli suvise ostu debüüt lõppes karmil noodil

23.09

Tänak ei too hooaja lõpuni Hyundaile tehasepunkte ning pääseb karistusest

25.09

NBA-s üle 500 korra väljakul käinud ääremängija patustas keelatud ainetega

25.09

Man City eest tegid debüüdi Inglismaa ründekuulsuse pojad ja Leedu lootus

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo