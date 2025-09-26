ROK-i president: sportlased ei kontrolli, mida nende valitsused teevad

Ujujana kaks olümpiakulda ja kolm MM-tiitlit pälvinud Coventry valiti märtsis ROK-i uueks presidendiks, asendades Thomas Bachi. Coventry rääkis väljaandega TODAY ning ütles, et on veebruaris toimuvate olümpiamängude eel väga elevil. "Itaaliat tuntakse tema ilusate vaadete, perekonnatunde ja spordikire tõttu. Nad on selleks valmis, nad korraldavad tõelise etenduse," ütles Coventry Milano Cortina olümpia kohta.

ROK-i president külastas eelmisel nädalal Milanos Porta Romanas püstitatud olümpiaküla. "Toad on ilusad, treenimissaalid ja söögisaal on tasemel. See küla segab ajaloo, kultuuri ja kire, mida Itaalias on palju. Sellises ilusas võistluspaigas tekib tunne, et tahaks isegi talisportlaseks hakata," sõnas Coventry.

Ta kiitis ühtlasi olümpiamängude korraldajaid, kes on loonud loodavale taristule ka pikaajalisema visiooni. Olümpiakülast saab pärast spordipidustust õpilaskodu ning jäähokiareen avatakse kõigile. "See on üks eriline koht ja juba mõne kuu pärast tulevad maailma parimad sportlased sinna. Itaalia peaks olema uhke, et nad nii uhke küla on püstitanud. Olen tõeliselt tänulik, et sain seda külastada ja ootan juba, et kõikide riikide lipud siin lehviksid," sõnas ROK-i president.

Üks suur küsimus olümpiamängude kohal on aga agressorriikide sportlaste osaluse kohta ning ROK otsustas hiljuti, et Venemaa ja Valgevene sportlased saavad osaleda neutraalsetena. See tähendab, et nende riikide sportlased saavad olümpial osaleda üksnes neutraalse lipu all ja individuaalaladel. Sportlased ei tohi toetada sõjategevust Ukrainas ega olla seotud riikide militaarstruktuuridega.

"Olümpiamängud peaksid olema rahutoovad, eriti ajal, mil maailma on järjest enam eraldatud," sõnas Coventry. "Sport peaks olema kõigile avatud ja sportlased ei kontrolli, mida nende valitsused teevad või ütlevad. Kui ma medaleid võitsin, ei käitunud Zimbabwe valitsus ka kuigi positiivselt."

"Minu eesmärk järgmisteks aastateks on välja mõelda, kuidas seda kõige paremini väljendada. Ma usun, et noorem põlvkond ootab meilt seda ja see on oluline. Meie sportlased on kõige keskmes, aga me peame leidma viisi, kuidas neid kõige paremini toetada," lisas ROK-i president.