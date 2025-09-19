ROK: Venemaa ja Valgevene sportlased võistlevad Milanos neutraalsetena

See tähendab, et nende riikide sportlased saavad olümpial osaleda üksnes neutraalse lipu all ja individuaalaladel. Sportlased ei tohi toetada sõjategevust Ukrainas ega olla seotud riikide militaarstruktuuridega.

Rahvusvaheline olümpiakomitee peatas Venemaa liikmesuse 2023. aasta oktoobris pärast seda, kui Venemaa tunnustas Ukraina okupeeritud piirkondlikke olümpiakomiteesid Luhanskis, Donetskis, Hersonis ja Zaporižžjas, kuna see rikub olümpiahartat.

Pariisi olümpiamängudel osales kõigi alade peale 32 olümpialipu all võistlevat sportlast. Nad teenisid kokku viis medalit, sealjuures ühe kuldse. Kõik medalisaajad peale vene tennisepaari Mirra Andrejeva - Diana Šnaider olid valgevenelased.