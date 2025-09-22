X!

Konontšuk ja Bursaspor jõudsid Meistrite liiga alagrupist võidu kaugusele

Korvpall
Artur Konontšuk ja Bursaspor
Artur Konontšuk ja Bursaspor Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti korvpallikoondislase Artur Konontšuki koduklubi Bursaspor alistas Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiri poolfinaalis Thessaloniki PAOK-i 92:73.

Konontšuk viibis võidumängus väljakul 24 minutit, mille jooksul kogus kaheksa punkti (kahesed 4/5, kolmesed 0/2), kolm lauapalli, kaks korvisöötu ja ühe vaheltlõike, vahendab Delfi.

Bursaspori parim oli Berk Can Akin 22 punktiga, endise Rapla ja TalTechi tagamehe Brandon Childressi arvele jäi 19 silma. PAOK-i kasuks tõi Tomas Dimša 18 punkti.

Turniiri finaalis kohtub Bursaspor teisipäeval Antwerp Giantsiga (Belgia), kes sai varasemalt jagu Reggianast (Itaalia) 81:78.

Toimetaja: Maarja Värv

