Konontšuk ja Bursaspor jõudsid Meistrite liiga alagrupist võidu kaugusele
Eesti korvpallikoondislase Artur Konontšuki koduklubi Bursaspor alistas Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiri poolfinaalis Thessaloniki PAOK-i 92:73.
Konontšuk viibis võidumängus väljakul 24 minutit, mille jooksul kogus kaheksa punkti (kahesed 4/5, kolmesed 0/2), kolm lauapalli, kaks korvisöötu ja ühe vaheltlõike, vahendab Delfi.
Bursaspori parim oli Berk Can Akin 22 punktiga, endise Rapla ja TalTechi tagamehe Brandon Childressi arvele jäi 19 silma. PAOK-i kasuks tõi Tomas Dimša 18 punkti.
Turniiri finaalis kohtub Bursaspor teisipäeval Antwerp Giantsiga (Belgia), kes sai varasemalt jagu Reggianast (Itaalia) 81:78.
