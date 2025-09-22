Konontšuk ja Bursaspor jõudsid Meistrite liiga alagrupist võidu kaugusele

Turniiri finaalis kohtub Bursaspor teisipäeval Antwerp Giantsiga (Belgia), kes sai varasemalt jagu Reggianast (Itaalia) 81:78.

Bursaspori parim oli Berk Can Akin 22 punktiga, endise Rapla ja TalTechi tagamehe Brandon Childressi arvele jäi 19 silma. PAOK-i kasuks tõi Tomas Dimša 18 punkti.

Konontšuk viibis võidumängus väljakul 24 minutit, mille jooksul kogus kaheksa punkti (kahesed 4/5, kolmesed 0/2), kolm lauapalli, kaks korvisöötu ja ühe vaheltlõike, vahendab Delfi .

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: